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Резкое удорожание электроники ожидает россиян

Цены на электронику российского производства могут подскочить на 20−50% из-за мирового дефицита полупроводниковых микросхем, пишут «Известия».

Телевизор.
Телевизор.
открытые источники (CC0)

Эта проблема ведет к росту издержек, которые могут сказаться на рыночной стоимости продукции, пояснили представители отрасли.

Эксперты не исключают, что дефицит чипов также приведет к росту доли товаров плохого качества, увеличению сроков производства и снижению темпов импортозамещения в России.

Ранее Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило об отзыве 4 тыс. 9 телевизоров торговой марки LG производства LG Electronics Inc. (Республика Корея) и ООО «ЛГ Электроникс Рус» (Россия), пишет «Росбалт».

Причиной отзыва стало то, что «в некоторых моделях 2016 и 2017 годов наблюдались случаи перегрева, которые приводили к повреждениям платы питания или задней крышки, что мешало нормальной работе телевизоров».

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