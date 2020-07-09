Результаты радуют. Качество дорожных работ проверили в Барнауле

Качество выполнения дорожных работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проверили депутаты Барнаульской городской Думы в ходе специального выездного рабочего совещания.

Как сообщили в городской администрации, народные избранники во главе с председателем БГД Галиной Буевич побывали на улицах Пушкина и Понтонный мост.

На первом объекте дорожные работы проводились на участке от проспекта Ленина до улицы Промышленной, на втором — от улицы Красноярской до здания № 231 по улице Понтонный Мост.

«Данные участки находятся в высокой степени готовности, в связи с чем было принято решение провести рабочую приемку объектов с участием подрядных организаций и представителей депутатского корпуса, курирующих нацпроект БКАД», — уточняют в мэрии.

В ходе совещания представители гордумы обратили внимание на ряд недочетов при укладке тротуара. Подрядчик заверил, что все замечания будут устранены в самое ближайшее время.

В целом же, качество ремонта было оценено положительно. Депутаты на месте пообщались с жителями поселка Ильича, которые подчеркнули, что с ремонтом улицы Понтонный Мост они заметили положительные изменения — люди перестали задыхаться от дорожной пыли, которую поднимают с проезжей части автомобили.

В Барнауле проверили качество дорожных работ. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. В Барнауле проверили качество дорожных работ. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула. В Барнауле проверили качество дорожных работ. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Председатель Барнаульской городской думы Галина Буевич, говоря о реализации нацпроекта, акцентировала внимание на том, что преображение краевой столицы сегодня — налицо.

«Мы участвуем в рабочей приемке дорог, где удается построить диалог с подрядчиками, внести ряд своих предложений и убедиться в качестве реализации проекта. Хочется обратить внимание на реакцию жителей, которые действительно оценили проделанную работу. Наша задача состоит в том, чтобы эти дороги прослужили как можно дольше и к качеству их не возникало вопросов», — подчеркнула народная избранница.

Зампредседателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат, в свою очередь, обратил внимание на то, что нацпроект в Барнауле реализуется с опережением графиков.

Отметим, что городские депутаты, курирующие то, как дорожный национальный проект воплощается в реальность, уже проверили 12 объектов.

Что касается специализированной проверки качества дорожных объектов, то ее осуществляют специалисты испытательно-производственного центра «Стандарт», которые применяют в том числе лабораторный контроль качества асфальтобетонной смеси и геодезический контроль выполненных работ.

По словам инженера-геодезиста лаборатории Дмитрия Фролова, замечаний к качеству асфальта по данным участкам нет, результаты испытаний образцов из вырубок соответствуют требованиям.

В Барнауле проверили качество дорожных работ. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Цена вопроса

Ремонт проезжей части по улице Пушкина на участке от проспекта Ленина до улицы Промышленной протяженностью 0,75 километра, обошелся в 10,1 млн рублей. Подрядной организацией ООО «Патай» выполнены работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, восстановлению основания площадью 135 квадратных метров, устройству выравнивающего и верхнего слоев, установке бордюрного камня. Сейчас на участке завершается ремонт тротуаров.

Что касается ремонта проезжей части на улице Понтонный Мост (подрядчик ООО «Алтайдорстрой») то протяженность этого участка составляет 1,6 километра. Стоимость работ — 46,2 млн рублей. Здесь выполнено устройство основания проезжей части, выравнивающего и верхнего слоев, устройство тротуаров, установка бордюрных камней. Основной комплекс работ по ул. Понтонный Мост завершен.

Всего в текущем году в рамках реализации национального проекта в Барнауле запланированы работы по ремонту, строительству и реконструкции 42 объектов. Общая протяженность, где будут осуществлены работы, составляет 38,4 километра (более 400 тысяч квадратных метров).