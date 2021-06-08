Рыбалка в удовольствие: любые аксессуары за 1 рубль в «Галамарте»

Принято считать, что на свое хобби рыбаки тратят много денег, но все зависит от того, где покупать. По крайней мере, в народном магазине «Галамарт» постоянно действуют такие акции, которые больше нигде не найдешь. И вот, очередной подарок для всех рыбаков: с 9 по 11 июня любой второй товар из категории «Летняя рыбалка» от AZOR Fishing обойдется вам всего в 1 рубль.

Бренд AZOR Fishing год от года прочно удерживает лидерские позиции не только среди новичков, но и среди профессиональных рыболовов — тех, кто ценит качество и не желает переплачивать за бренд. Широкий выбор, постоянные новинки, самые современные материалы и технологии, а по акции получается не просто выгодно, а практически бесплатно.

Можно взять аксессуары по отдельности, а можно уже готовые рыболовные комплекты из спиннинга, катушки с леской, оснасткой с кормушкой и крючками. И не нужно что-то добирать отдельно: один комплект — и вперед, к водоему и легкой добыче.

Можно также пополнить запасы приманок (есть разных форм и размеров), взять несколько катушек лески, разные поплавки и грузила, сачки и катушки.

И про экипировку не забудьте: от надоедливых мошек поможет защититься накомарник, а на ночной рыбалке вы оцените удобство специальной кепки со встроенным фонариком.

Все это и многие другие товары для летней рыбалки уже ждут в «Галамарте».

Рыбалка в удовольствие. Архив сети магазинов «Галамарт»

Различных аксессуаров, конечно, лучше взять с запасом: ведь о переплате речи не идет. Напротив, можно будет весьма существенно сэкономить! Кстати, акций в народном магазине еще очень много, и каждый день новые: следите за новостями и покупайте выгодно каждый день.

Узнать больше об AZOR Fishing, посмотреть обзоры новинок и познакомиться с ассортиментом можно на официальной странице бренда Вконтакте.

Телефон: 8−800−25−000−25

Сайт: www.galamart.ru

* Организатор акции: ИП Невежин И.И. (ОГРНИП 316965800170511). Акция «Второй товар за 1 рубль» на товары для летней рыбалки действует в розничных магазинах «Галамарт» с 9 по 11 июня 2021 г. Подробнее об организаторе и условиях проведения акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8−800−25−000−25.