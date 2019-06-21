Ритейлеры решили отдавать продукты с истекающим сроком годности в соцучреждения

В Роспотребнадзоре поддержали идею Совета по правам человека (СПЧ) отдавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность, пишет РИА Новости.

Член комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по экологическим правам Евгений Бобров рассказал, что российские ритейлеры готовы отдавать такие продукты на благотворительность и в соцучреждения.

Их можно передавать и в больницы, поликлиники, хосписы, но нужно уточнить некоторые санитарно-гигиенические правила, рассказал Бобров.

«Исходя из принципов презумпции добросовестности производителей и продавцов, пищевая продукция в течение всего срока годности безопасна и может быть использована по прямому назначению», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В законе нет понятия «продукты с истекающим сроком годности», а есть только «срок годности пищевой продукции», пояснили в ведомстве. При хранении и использовании еды нужно его соблюдать.

Ранее сообщалось, каких продуктов не хватает в рационе россиян.

Все население страны употребляет недостаточно картофеля и молочной продукции, следует из доклада.

«Также 99,1% населения недостаточно использует в питании овощей, 97,3% — фруктов, 83,1% — растительного масла», — подчеркивается в документе.