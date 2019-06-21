Ритейлеры решили отдавать продукты с истекающим сроком годности в соцучреждения

Член комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по экологическим правам Евгений Бобров рассказал, что российские ритейлеры готовы отдавать такие продукты на благотворительность и в соцучреждения.
Их можно передавать и в больницы, поликлиники, хосписы, но нужно уточнить некоторые санитарно-гигиенические правила, рассказал Бобров.
«Исходя из принципов презумпции добросовестности производителей и продавцов, пищевая продукция в течение всего срока годности безопасна и может быть использована по прямому назначению», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В законе нет понятия «продукты с истекающим сроком годности», а есть только «срок годности пищевой продукции», пояснили в ведомстве. При хранении и использовании еды нужно его соблюдать.
Ранее сообщалось, каких продуктов не хватает в рационе россиян.
Все население страны употребляет недостаточно картофеля и молочной продукции, следует из доклада.
«Также 99,1% населения недостаточно использует в питании овощей, 97,3% — фруктов, 83,1% — растительного масла», — подчеркивается в документе.