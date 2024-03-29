29 марта
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РКО в РСХБ: просто, доступно, выгодно

Россельхозбанк рекомендует предпринимателям Алтайского края и Республики Алтай тариф расчетно-кассового-обслуживания (РКО) «Все просто!». Условия подходят многим компаниям — порядка 80 % расчетных счетов юрлиц, открытых в Алтайском филиале Россельхозбанка, обслуживаются по этому тарифу.

Россельхозбанк предлагает предпринимателям Алтайского края и Республики Алтай услуги расчетно-кассового-обслуживания (РКО).
Россельхозбанк предлагает предпринимателям Алтайского края и Республики Алтай услуги расчетно-кассового-обслуживания (РКО).
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Его преимущества — бесплатное открытие и ведение расчетного счета на весь период обслуживания, отсутствие комиссии за любые исходящие платежи, что оптимально для бизнеса с большим количеством платежей в месяц. Например, это интересно предприятиям, занимающимся торговлей, перевозками, или тем, кто пользуется услугами физлиц.

Комиссию клиент платит только за входящие платежи: 1% — от суммы до 750 тыс. в месяц, 2% — от 750 тыс. до 2 млн рублей, 3% — от суммы 2 млн рублей. На переводы физлицам с расчетного счета на сумму до 300 тыс. рублей в месяц комиссия не взимается, от суммы 300 тыс. рублей и выше вознаграждение банка варьируется от 1,5% до 6% в зависимости от совокупной суммы переводов в месяц.

«Все просто!» — тариф расчетно-кассового-обслуживания (РКО) РСХБ.
«Все просто!» — тариф расчетно-кассового-обслуживания (РКО) РСХБ.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

Открытие и ведение расчетного счета является одной из востребованных банковских услуг у юридических лиц и предпринимателей. РСХБ предлагает выгодные пакеты РКО с целым комплексом бесплатных и льготных банковских услуг под различные сегменты среднего, малого и микробизнеса в соответствии с финансовыми потребностями предпринимателей. Продуктовая линейка Россельхозбанка в этом сегменте сформирована таким образом, что позволяет подобрать оптимальное решение для различных направлений бизнеса, не только в аграрной сфере, — отметил заместитель директора Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Юрий Ревединский.

Кроме тарифа «Все просто» Россельхозбанк предлагает представителям бизнеса Алтайского края и Республики Алтай открытие расчетного счета по выгодным условиям обслуживания и гибким тарифам. Для знакомства с РКО в РСХБ доступен тариф «Базовый Лайт» без абонентской платы со всеми банковскими услугами. Тариф «Базовый Комфорт» оптимален для тех, кто совершает относительно небольшое количество платежей в месяц. Для них минимизирована сумма за ведение расчетного счета, таким образом клиент экономит на его обслуживании. Каждому корпоративному клиенту в РСХБ подберут оптимальный для его бизнеса тариф.

В каждый пакет РКО от РСХБ включено: открытие и ведение счета, предоставление справочной информации, доступ к счету из любой точки мира через систему «Свой Бизнес», осуществление переводов, предоставление кредита, бизнес-карта, которая позволяет экономить на банковских переводах, производить зачисление выручки на счет, вносить и получать наличные без очередей в кассу и другие банковские операции. Дополнительно, каждый клиент может подключиться к банковским услугам РСХБ для бизнеса: сервис проверки контрагентов, продуктам маркетплейсов РСХБ Свое Родное для розничной реализации продукции, Свое Фермерство для оптовой реализации продукции.

Подробную информацию о тарифах расчетно-кассового обслуживания и других услугах можно получить в ближайшем офисе РСХБ, на официальном сайте банка www.rshb.ru и по номеру: 8 800 100 78 70, +7(385-2) 55-68-42.

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