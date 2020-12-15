Роботизация, техническое перевооружение и экспорт. Каким был 2020 год для алтайского машиностроения

Одна из главных отраслей промышленности — машиностроение —в 2020 году в Алтайском крае пережила серьезные изменения с точки зрения модернизации и внедрения новых технологий.

Показательным примеров в данном случае является АО «Алтайвагон». На этом предприятии в текущем году был введен в эксплуатацию участок робототехнического комплекса сборки и сварки торцевых стен грузовых вагонов, который организован в вагоносборочном цехе и оснащен четырьмя сварочными роботами компании FANUC.

В реализацию данного проекта было вложено 80 млн рублей. Также на «Алтайвагоне» продолжается модернизация действующего производства участка плазменной резки для изготовления деталей вагонов.

В ближайшее время здесь будет произведен монтаж и введены в эксплуатацию еще две машины термической резки MesserMultitherm. К слову, сейчас уже работают четыре таких машины.

Кроме того, в 2020 году ФБУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте» провел сертификацию продукции АО «Алтайвагон»: двух вагонов-платформ, вагона-цистерны, двух вагонных тележек и ряда комплектующих.

Презентация новых моделей на «Алтайвагоне». Анна Зайкова

Предприятие продолжает реализацию инвестпроекта «Техническое перевооружение и реконструкция сталелитейного цеха Рубцовского филиала АО «Алтайвагон», стоимость которого составляет 1,7 млрд рублей. В рамках проекта приобретено оборудование итальянской компании «SAVELLI S.P.A.».

Еще одно машиностроительное предприятие в лице ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» открыло в текущем году литейный комплекс, рассчитанный на выпуск 3600 тонн отливок в год.

Для запуска комплекса была проведена реконструкция здания бывшего завода автотракторного электрооборудования, приобретено необходимое оборудование.

Воплощение в жизнь данного проекта дало возможность расширить выпускаемый ассортимент запасных частей, осуществить комплектацию техники запчастями собственного производства.

В настоящее время загрузка производственных мощностей литейного комплекса составляет 50%, а выход на максимальную мощность планируется в марте 2021 года. Общий объем инвестиций в составил 200 млн рублей.

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На «Алтайском геофизическом заводе» в сентябре текущего года состоялась презентация токарных станков. Отметим, что проект по организации производства высокоточных металлообрабатывающих станков с ЧПУ реализуется с 2017 года при поддержке регионального правительства в рамках краевой программы импортозамещения.

Ранее предприятием был освоен выпуск токарных мини-станков с ЧПУ, предназначенных для производства малоразмерных деталей высокой точности.

Продолжается реализация инвестиционного проекта и на «Алтайском заводе прецизионных изделий». В течение 2018 и 2019 годов АЗПИ получил льготные займы Фонда развития Алтайского края, а в текущем году предприятие согласовало с Минпромторгом РФ субсидию в сумме 200 млн рублей на модернизацию топливной системы.

АЗПИ. Анна Зайкова

На заводе мехпрессов продолжается реализация инвестиционного проекта «Организация участка по изготовлению дисков колес для сельхозтехники». В текущем году наблюдательным советом Фонда развития Алтайского края была одобрено заявка предприятия на льготный займ в размере 101,3 млн рублей, заключены договоры с поставщиками оборудования.

Также продолжают расширяться экономические связи алтайских предприятий с компаниями из других регионов. В феврале 2020 года между региональным правительством и петербургским тракторным заводом было подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве.

В рамках соглашения планируется расширение сотрудничества по развитию кооперации между предприятиями Алтайского края и ПТЗ (поставка шин «Нортек», поставка дисков ЗМП).

Серьезные успехи достигнуты и в отрасли сельхозмашиностроения. Согласно расчетам, по итогам 2020 года в Алтайском крае будет произведено около 11,5 тысяч единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму около 8,3 млрд рублей.

Данный показатель превысит цифры 2019 года (около 10 тысяч единиц техники на общую сумму 6,8 млрд рублей).

Завод «Нортек» на площадке бывшего Алтайского шинного комбината , август 2019 год. Ирина Баенкова Завод «Нортек» на площадке бывшего Алтайского шинного комбината , август 2019 год. Ирина Баенкова Завод «Нортек» на площадке бывшего Алтайского шинного комбината , август 2019 год. Ирина Баенкова

На данный момент, в Алтайском крае выпускается более 40% от общероссийского производства всех типов борон и плугов, более 60% комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, более трети глубокорыхлителей, порядка 16% запасных частей к сельскохозяйственной технике.

Одним из ключевых трендов развития сельхозмашиностроения в крае в 2020 году стало то, что в регионе растет доля сложных, а значит, более дорогих моделей почвообрабатывающей техники.

Также серьезно возрос экспорт продукции алтайского сельхозмашиностроения. По данным Федеральной таможенной службы, за три квартала 2020 года объем экспорта алтайских машин составил 13,043 млн долларов (за аналогичный период 2019 года — 9,892 млн долларов).

В целом же по итогам 2020 года ожидается объем экспорта на общую сумму более 17 млн долларов. Таким образом, прирост к 2019 году ожидается больше, чем на 30%.