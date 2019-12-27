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Родителей приглашают на семинар, который научит помогать детям

Детей с различными отклонениями здоровья в нашей жизни меньше не становится. В этой непростой семейной ситуации очень важно помочь родителям сохранять надежду на улучшение. Помочь в этом им поможет тренинг опытного логопеда-дефектолога Натальи Керре.

Фото предоставлено АКОО «Дети РАСтут»

Семинар состоится в Барнауле 25 января в конференц-зале ИД «Алтапресс» (ул. Короленко, 107). Для участия в нем приглашаются родители, чьи дети имеют диагноз «ментальное нарушение» — аутизм, шизофрения, синдром Дауна, умственная отсталость и т. д.

В ходе занятий с практикующим специалистом вы сможете узнать, что делать, если кажется, что с ребенком что-то не так. Как жить после постановки диагноза? Какие виды ментальных нарушений чаще всего встречаются у детей и какая коррекция возможна в той или иной ситуации?

Начало семинара — в 18.00.

Организатор — АКОО «Дети РАСтут».

А 26 января в 16.00 в ЦДЮТ Железнодорожного района (ул. Молодежная, 51, 2 этаж) Наталья Керре вместе с рок-музыкантом Иваном Кудряшовым представят уникальный формат-спектакль «Аритми-Я».

Программа «Аритми-Я» — это возможность увидеть мир особых детей и их родителей, мир наполненный страхом, тоской, болью, борьбой — и надеждой. Зрителя ждёт 1,5-часовое путешествие под рок-композиции в необычной аранжировке в зазеркальный мир особого детства.

Регистрация по ссылке: https://vk.com/event189022599. Подробности по телефону: 8−913−244−22−59.

Возрастное ограничение:16+

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