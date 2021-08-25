5 романов русских классиков, которые следует прочитать каждому культурному человеку

Называя классическую русскую литературу жемчужиной мирового наследия, эксперты ничуть не преувеличивают. Произведения поражают современников не только великолепным слогом, но и глубиной поднятых проблем и попыток их разрешения хотя бы на личностном уровне. Затрагивая темы, волновавшие общество 200 и более лет назад, классики пытаются дать советы, актуальные и в настоящее время. Именно поэтому с их произведениями следует ознакомиться каждому, кто пытается понять окружающую действительность и найти в ней свое достойное место.