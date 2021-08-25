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5 романов русских классиков, которые следует прочитать каждому культурному человеку

Называя классическую русскую литературу жемчужиной мирового наследия, эксперты ничуть не преувеличивают. Произведения поражают современников не только великолепным слогом, но и глубиной поднятых проблем и попыток их разрешения хотя бы на личностном уровне. Затрагивая темы, волновавшие общество 200 и более лет назад, классики пытаются дать советы, актуальные и в настоящее время. Именно поэтому с их произведениями следует ознакомиться каждому, кто пытается понять окружающую действительность и найти в ней свое достойное место.

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В числе наиболее ярких произведений русских писателей следует назвать:

Источник: knigionline.org
  • Роман «Анна Каренина», что раскрывает перед читателем глубину переживаний женщины, осмелившейся бросить вызов общественной морали и покинуть семью ради молодого возлюбленного. Пройдя путь от восторженной влюбленности до глубокого разочарования, героиня словно убеждает читателя в необходимости подчинять чувства разуму и спешить поддаваться урагану страстей.
Источник: knigionline.org
  • Роман «Война и мир», где перед взором читателя проплывают драматические события Отечественной войны 1812 года с армией Наполеона и сцены мирной жизни, предшествовавшие и сопровождающие непростые испытания для мирных граждан. Неплохой способ подтянуть знания по истории и отдохнуть, читая описания блистательных балов и развлечений знати того времени.
Источник: knigionline.org
  • Роман «Отцы и дети» Ивана Тургенева. Более ста лет назад его называли пусковым крючком событий 1905 и 1917 года. С удивительной проницательностью и хирургической точностью писатель вскрывает извечную проблему конфликта поколений, где старшие закостенели в своих убеждениях и не желают обращать внимания на веяния времени. А молодое поколение слишком легкомысленно относится к традициям, но не готово предложить им достойную замену.
Источник: knigionline.org
  • Роман «Преступление и наказание» Достоевского. Одна из самых трагичных персон русской литературной классики, писатель с непростой судьбой сумел показать в произведении судьбу рядового человека, смело заявившего о притязаниях на лучшую жизнь и нашедшего самый неудачный путь — путь кровавого преступления. Своим творением Достоевский доказывает несостоятельность грубой силы и одновременно открывает красоту души, украшенной добротой, состраданием и скромностью.
Источник: knigionline.org
  • Роман «Евгений Онегин» Пушкина. При его изучении в школе «за бортом» внимания нередко остаются сложные вопросы, поднятые блистательным поэтом в стихотворных строчках: никчемные споры, ревность, равнодушие, дуэли и т.д. Возможно, сегодня стоит освежить в памяти знакомые фразы, чтобы еще раз окунуться в блистательную жизнь знати 19-го столетия и сопереживать главной героине, чувствами которой так грубо пренебрег легкомысленный повеса.

Обратите внимание: сегодня чтение классики вновь входит в моду. А способность высказать свое мнение по вопросу, освещенному в известном произведении, сделает вас в глазах окружающих знающим, утонченным и вдумчивым человеком.

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