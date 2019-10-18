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Потребитель

Ропотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты

Ропотребнадзор готовит законопроект, подразумевающий постепенный отказ от пластиковых пакетов для магазинов, после чего их вовсе хотят запретить, пишут «Известия».

Пакеты с перепиской.
Пакеты с перепиской.
altapress.ru

С помощью данных мер в России хотят снизить пагубное влияние на окружающую среду и ее загрязнение пластиком.

«Мы выступаем за переработку и внедрение механизмов „замкнутой экономики“: изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых в переработку», — рассказали в Минприроды.

Первой мерой для постепенного отказа от пакетов уже являлась отмена их бесплатной раздачи. В крупных магазинах их стали продавать отдельно, и это повлияло на спрос. Но все же сейчас для решения проблемы распространения полиэтиленовых пакетов следует найти им замену.

В Ассоциации компаний розничной торговли предложили три возможных варианта: бумажные пакеты, изделия из так называемого биоразлагаемого пластика или многоразовые сумки.

А в ассоциации «Чистая страна» полный запрет на использование пластиковых пакетов сочли бессмысленным. Более эффективными могут стать экономические меры дестимулирования. Например, если пластиковые пакеты будут дороже, чем бумажные, то их просто не станут так активно покупать.

Напомним, ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин завил, что благодаря налаженной системе глубокой переработки пластика, в России нет смысла отказываться от пластика, как это делает Европа.

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