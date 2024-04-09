«Росгосстрах»: из-за паводка в шести регионах страны в компании объявлен статус «массовый убыток» с упрощенным порядком урегулирования страховых случаев

Раннее резкое потепление во многих регионах обернулось стремительным таянием снега и выходом рек из берегов: на 8 апреля весеннее половодье и подтопление жилых домов уже зафиксировано в 39 российских регионах. В Оренбургской области ситуация усложнилась прорывом дамбы на реке Урал в Орске: улицы в старой части города превратились в реки, местами передвигаться можно только на лодке. Ранее тревожные новости поступали из Алтайского края и других областей.

Среди пострадавших собственников жилья немало клиентов «Росгосстраха»: на 8 апреля страховым событиям, связанным с паводками, уже в шести российских регионах — Алтайском крае, Оренбургской и Вологодской областях, республиках Мордовия, Чувашия и Татарстан — в компании присвоен статус «массовый убыток». В этом случае урегулирование страхового случая происходит по упрощенной схеме, и клиентам не надо тратить время на сбор документов — их «Росгосстрах» запрашивает самостоятельно.

С точки зрения урегулирования страхового случая, паводок — это самый «простой» для подтверждения риск, который, как правило, признается страховым случаем. Более того, «Росгосстрах» при подтоплениях не запрашивает у своих клиентов подтверждающие документы, потому что об этом происшествии много пишут в СМИ, — говорит начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова. — Выплаты после паводка условно можно разделить на две категории — относительно небольшие суммы за ущерб после подтопления, и более крупные — если из-за паводка дом и застрахованные постройки на участке подверглись разрушениям В прошлом году по риску «паводок» «Росгосстрах» выплатил своим клиентам порядка 80 млн рублей. И эти деньги наверняка не будут лишними для владельца дома, которому предстоит все это восстанавливать. Более того, компенсация может быть выплачена, если после сильных дождей повысился уровень грунтовых вод и было повреждено строение и имущество, которое находилось в доме.

Юлия Серова рассказала, что сотрудники кол-центра «Росгосстраха» обзванивают клиентов и консультируют их по порядку действий. Из регионов продолжают поступать телефонные звонки о страховых случаях, самих заявлений на страховую выплату пока подано относительно немного: собственникам жилья пока не до этого, они на местах пытаются минимизировать ущерб имуществу. На сегодняшний день больше всего заявлений поступило от клиентов компании из Республики Мордовия.

С учетом угрозы затопления и в других регионах, «Росгосстрах» ожидает дальнейших обращений от клиентов компании. Заявить о страховом событии и проконсультироваться можно, позвонив в Единый контакт-центр компании по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России). Также страхователи могут воспользоваться специальным разделом на официальном сайте компании www.RGS.ru.

Эксперты «Росгосстраха» напомнили, что получить страховую выплату могут лишь те, кто заранее подумал о защите своих финансовых рисков: если в регионе уже сложилась опасная ситуация, и вода вот-вот подступит к дому, то, в соответствии с Гражданским кодексом, в заключении страхового договора наверняка будет отказано. Потому что имущество можно застраховать от события, которое имеет вероятностный характер — то есть, может наступить, а не уже наступило или обязательно наступит.

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