22 сентября
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«Росгосстрах» начал продажи цифровых продуктов СК «Пульс» на своем сайте

На сайте СК «Росгосстрах» теперь можно приобрести продукты дочерней цифровой страховой компании «Пульс». Первая представленная там программа — «Пульс. Питомец».

Домашние питомцы.
Домашние питомцы.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

«Пульс. Питомец» — это страховая подписка для кошек, собак, хорьков и шиншилл. Полис включает неограниченный доступ к круглосуточным онлайн-консультациям по вопросам здоровья и ухода за животными, а также компенсацию расходов на ветеринарную помощь, лечение и лекарства.

Мы начинаем знакомить клиентов «Росгосстрах» с цифровыми продуктами и сервисами компании «Пульс» и рассчитываем в том числе заинтересовать ими молодую аудиторию, — комментирует Юлия Шабанова, член Правления СК «Росгосстрах». — «Росгосстрах» с декабря 2022 года активно предлагает через сеть агентов продукт для питомцев «Зверье мое», где тоже есть телеветеринария и компенсация расходов за лечение. Он отлично зарекомендовал себя, буквально став палочкой-выручалочкой для хозяев собак и кошек, которые уже обратились за консультациями и ветеринарной помощью. А «Пульс. Питомец» подойдет тем, кто, во-первых, привык пользоваться финансовыми услугами онлайн и приобретать полисы на сайте, а во-вторых, тем, кому удобнее пользоваться страхованием по подписке. Для таких клиентов линейка онлайн продуктов от СК «Пульс» на сайте «Росгосстраха» будет только расширяться.

Оформление и урегулирование страховых случаев по «Пульс. Питомцу» происходит исключительно онлайн — без распечаток и поездок в офис. Срок получения выплаты — от 2 дней с момента подачи необходимого пакета документов.

Подписка «Пульс. Питомец» была дополнена бесплатными интерактивными справочниками растений и продуктов питания, представляющих опасность для здоровья кошек и собак, а также кнопкой экстренной связи с ветеринаром и разделом со скидками на товары и услуги для животных от партнеров «Пульса». Оформивший подписку клиент скачивает приложение «Пульс Жизни», где можно в любое время суток проверить, какие лакомства вредны для четвероногих и к чему может привести их употребление. Достаточно вбить название в окно поиска и нажать на нужный продукт. Таким же образом можно найти фотографии и описания наиболее распространенных растений. При этом самая важная «фишка» этих разделов — кнопка экстренной и безлимитной онлайн-связи с ветеринаром, доступная каждому обладателю полиса «Пульс. Питомец».

В карточке подписки для четвероногих также появился раздел со специальными предложениями от партнеров страховщика: например, скидка 15% на первую покупку амуниции от интернет-магазина «Staya», 15% на выгул питомца от «Гуляй-Виляй» и целый набор уникальных условий от крупнейшего интернет-зоомагазина и сети ветклиник «Четыре Лапы».

\Запуск онлайн-продаж полиса для питомцев на сайте «Росгосстраха» стал уникальной возможностью не только поделиться экспертизой и продемонстрировать новый технологичный подход к страхованию, но и расширить возможности группы «Росгосстрах, — сказал Александр Росликов, директор по маркетингу и продажам СК «Пульс».

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