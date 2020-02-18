Роскачество нашло в говяжьей тушенке ДНК лошади

Роскачество провело исследование говяжьей тушенки и обнаружило в продукции ряда торговых марок ДНК лошади, антибиотики и избыток бульона.

Место в приюте нашлось даже для лошади.

Одной из причин, по которым Роскачество выбрало для исследования мясные консервы, стало то, что в этой категории очень остро стоит вопрос путаницы с наименованиями.

«Потребители не видят разницы между мясными и мясорастительными консервами, называя все их „тушенкой“. Однако существует тушеное мясо высшего сорта, тушеное мясо первого сорта и, наконец, просто тушенка. Даже по названиям можно понять, что товары разнятся по качеству», — отметили в организации.

Тушеное мясо исследовано на наличие постороннего генетического материала. Везде обнаружена ДНК крупного рогатого скота, однако смотрели и наличие «чужеродных» ДНК.

Эксперты искали ДНК следующих животных: лошадь, баран, индейка, свинья, курица, пушные зверьки семейства куньих, а также (для тех, кто верит изощренным мифам) кошка и собака.

«Из вышеперечисленного в продуктах шести торговых марок тушеного мяса обнаружены ДНК свиньи (плюс в тушенке одной торговой марки), трех — ДНК курицы, одной — ДНК лошади. Однако обнаруженные количества клеточного материала объясняются очень просто: в производственных мясных цехах разная продукция может изготавливаться (а в данном случае — нарезаться) на одном и том же оборудовании. Например, сначала делают свиную колбасу, а затем на этом же оборудовании нарезают говядину», — говорится в сообщении.

Говядина. Мясо. СС0

Что касается содержания антибиотиков, то оно не регламентируется законодательством: требования есть только к сырью, но не к конечному продукту.

По результатам испытаний в пяти торговых марках были обнаружены следы лекарственных препаратов

В Роскачестве отметили, что обычно следовые количества антибиотиков укладываются в показатель 1,4−5 микрограмма на килограмм, но в продукции одной торговой марки концентрация составила более 1000 микрограмм на килограмм.

«Как показало исследование, тушеная говядина высшего сорта — это безопасный продукт. Между тем опережающим требованиям стандарта Российской системы качества по результатам испытаний не соответствовали ни одни из исследованных мясных консервов», — сообщили в Роскачестве.

Больше всего претензий у экспертов возникло к консистенции, внешнему виду, вкусу и запаху тушеной говядины, а также к соотношению в ней мяса и бульона.