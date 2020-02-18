Роскачество нашло в говяжьей тушенке ДНК лошади

Одной из причин, по которым Роскачество выбрало для исследования мясные консервы, стало то, что в этой категории очень остро стоит вопрос путаницы с наименованиями.
«Потребители не видят разницы между мясными и мясорастительными консервами, называя все их „тушенкой“. Однако существует тушеное мясо высшего сорта, тушеное мясо первого сорта и, наконец, просто тушенка. Даже по названиям можно понять, что товары разнятся по качеству», — отметили в организации.
Тушеное мясо исследовано на наличие постороннего генетического материала. Везде обнаружена ДНК крупного рогатого скота, однако смотрели и наличие «чужеродных» ДНК.
Эксперты искали ДНК следующих животных: лошадь, баран, индейка, свинья, курица, пушные зверьки семейства куньих, а также (для тех, кто верит изощренным мифам) кошка и собака.
«Из вышеперечисленного в продуктах шести торговых марок тушеного мяса обнаружены ДНК свиньи (плюс в тушенке одной торговой марки), трех — ДНК курицы, одной — ДНК лошади. Однако обнаруженные количества клеточного материала объясняются очень просто: в производственных мясных цехах разная продукция может изготавливаться (а в данном случае — нарезаться) на одном и том же оборудовании. Например, сначала делают свиную колбасу, а затем на этом же оборудовании нарезают говядину», — говорится в сообщении.
Что касается содержания антибиотиков, то оно не регламентируется законодательством: требования есть только к сырью, но не к конечному продукту.
По результатам испытаний в пяти торговых марках были обнаружены следы лекарственных препаратов
В Роскачестве отметили, что обычно следовые количества антибиотиков укладываются в показатель 1,4−5 микрограмма на килограмм, но в продукции одной торговой марки концентрация составила более 1000 микрограмм на килограмм.
«Как показало исследование, тушеная говядина высшего сорта — это безопасный продукт. Между тем опережающим требованиям стандарта Российской системы качества по результатам испытаний не соответствовали ни одни из исследованных мясных консервов», — сообщили в Роскачестве.
Больше всего претензий у экспертов возникло к консистенции, внешнему виду, вкусу и запаху тушеной говядины, а также к соотношению в ней мяса и бульона.
Стандарт Российской системы качества
Тушеная говядина, претендующая на Знак качества, должна содержать не менее 60% мяса и жира, из которых жира — не более 12%. Вкус и запах должны быть свойственными мясу с пряностями, без посторонних запаха и привкуса.
Мясо должно быть сочным, не переваренным. В нагретом состоянии бульон должен иметь цвет от желтоватого до светло-коричневого, в нем должны быть взвешенные белковые вещества в виде хлопьев.
Допускается незначительная мутноватость бульона. Не допускаются кусочки массой менее 30 г и посторонние примеси.