Роскачество назвало лучшие закуски к пиву. И это не чипсы

Эксперты Роскачества рассказали о том, какие закуски лучше всего выбирать к пиву. Авторитетное мнение было обнародовано в канун Международного дня пенного напитка, который, как известно, нельзя употреблять детям до 18 лет.

В качестве эксперта Роскачество привлекло известного мясного ресторатора Андрея Куспица. Его выбор был определен не только собственными гастрономическими предпочтениями.

По мнению Куспица, разумно поступают немцы, которые употребляют пиво с мясными закусками — как правило, с различными колбасками (братвурст, вайсвурст, риндсвурст, боквурст и т.д.).

В Дании и Швеции к пиву подают смарреброд — это открытый бутерброд на ржаном хлебе с различными вариантами начинки: лосось с мягким сыром, сельдь с маринованной свеклой, ломтики ростбифа с корнишонами.

Еще веселее в Бельгии, где к крепкому пиву предпочитают подавать… сладкое. Различные сыры, десерты, сорбеты и даже сладкие пироги.

Во французской провинции Эльзас считается искусством употребление пива с эльзасской квашеной капустой.

В России свои традиции, поэтому чаще всего к пиву жители нашей страны берут фисташки, чипсы и рыбные закуски.