Роскачество обнаружило формальдегид в популярных моделях электрочайников

Как отмечает ведомство, речь идет об устройствах в ценовом диапазоне от 487 до 7880 рублей и объемом 1−2 литра, производители — Россия, Польша, Китай, Турция.

Эксперты проверили чайники по 159 показателям качества и безопасности. Как показало исследование, самыми проблемными показателями стали фильтр и шкала измерения воды. В частности, нередко фильтр было сложно снять, а по шкале измерения не было понятно, сколько в чайник налили воды.

Большая часть исследованных бытовых приборов справилась с испытаниями на безопасности, однако были и исключения. Например, у чайника «Эльбрус» не сработал при выкипании воды термовыключатель, а у DELTA LUX DL-1057 протекала вода. В чайнике Scarlett SC-EK18P44 выходил пар из-под кнопки, а из BBK EK 1705S выплескивалась вода.

По данным исследования, все проверенные бытовые приборы не выделяют в кипяченую воду бор, хром, свинец и никель. Однако чайники трех моделей на разных стадиях кипячения выделили в воду органические образования, способные окисляться и образовывать в организме вредные вещества: BBK EK 1705S, Centek СТ-1068 и Scarlett SC-EK18P44.