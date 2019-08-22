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Роскачество обнаружило формальдегид в популярных моделях электрочайников

В рамках исследования Роскачество проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей. В восьми чайниках специалисты обнаружили формальдегид, сообщает РБК.

Чайник, горячая вода.
Чайник, горячая вода.
CC0

Как отмечает ведомство, речь идет об устройствах в ценовом диапазоне от 487 до 7880 рублей и объемом 1−2 литра, производители — Россия, Польша, Китай, Турция.

Эксперты проверили чайники по 159 показателям качества и безопасности. Как показало исследование, самыми проблемными показателями стали фильтр и шкала измерения воды. В частности, нередко фильтр было сложно снять, а по шкале измерения не было понятно, сколько в чайник налили воды.

Большая часть исследованных бытовых приборов справилась с испытаниями на безопасности, однако были и исключения. Например, у чайника «Эльбрус» не сработал при выкипании воды термовыключатель, а у DELTA LUX DL-1057 протекала вода. В чайнике Scarlett SC-EK18P44 выходил пар из-под кнопки, а из BBK EK 1705S выплескивалась вода.

По данным исследования, все проверенные бытовые приборы не выделяют в кипяченую воду бор, хром, свинец и никель. Однако чайники трех моделей на разных стадиях кипячения выделили в воду органические образования, способные окисляться и образовывать в организме вредные вещества: BBK EK 1705S, Centek СТ-1068 и Scarlett SC-EK18P44.

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