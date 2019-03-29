Роскачество опубликовало список лучших смартфонов

Все модели проверяли на удобство использования, качество фото и видео, звонков, воспроизведения музыки, возможности навигации и интернета.
Десятка самых качественных гаджетов выглядит вот так:
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy S10+
- Samsung Galaxy S10e
- Samsung Galaxy Note 9
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S9+
- Samsung Galaxy S8
- Huawei Mate 20 Pro
Модели Samsung эксперты назвали лидерами по качеству звука и звонков, емкости батареи, прочности, водонепроницаемости и дополнительным возможностям.
По качеству фото- и видеосъемки лидирующие позиции рейтинга занимают смартфоны Apple. При этом «айфоны» фактически провалили проверку на прочность.