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9 ноября
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В Роскачестве рассказали, в каких пельменях больше мяса

Специалисты Роскачества рассказали о принципах выбора качественных пельменей. Покупая их, следует насторожено относиться к общим надписям на упаковке, вреде «специи».

Пельмени. На бийском предприятии "Мясная тележка".
Пельмени. На бийском предприятии "Мясная тележка".
Дмитрий Лямзин

Идеальные пельмени состоят из семи ингредиентов: мясного фарша, лука, соли, перца, муки, воды и яиц. Под общей формулировкой «специи» могут скрываться ароматизаторы и усилители вкуса. Также лучше всего выбирать пельмени без крахмала и клетчатки.

Пельмени делятся на несколько категорий в зависимости от количества мяса в фарше. Больше всего его в продукте категории «А» — не меньше 80%, в «Б» — не менее 60%. В категории «В» — не меньше 40%, а в «Г» — не менее 20%. В пельменях категории «Д» мяса только 20%. Остальная часть фарша — лук, животные субпродукты, специи.

Роскачесво организовало исследование российских пельменей. Специалисты закупили 50 пачек продукта в разных регионах страны и исследуют их по на антибиотики, ароматизаторы, консерванты и прочей химии, а также исследуют начинку и соотношения мяса, теста и других ингредиентов. Результаты сообщат позже.

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