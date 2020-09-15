Роскачество веерно проверило банки с огурцами

Роскачество протестировало маринованные огурцы на 399 пестицидов, которые используются в сельском хозяйств. Исследование обернулось приятными открытиями — в составе трех из семи товаров не выявлено даже следов пестицидов: это огурцы Bonduelle, «Просто» и «Пиканта», сообщает сайт ведомства.

Как перевозят огурцы

Впервые веерное исследование маринованных огурцов было проведено в 2018 году. Большинство несоответствий касалось маркировки. Производители скрывали использование сахарозаменителей, указывали некорректное количество и размер огурцов в банке, а также заявляли о соответствии продукции ГОСТу, что часто не подтверждалось.

Считается, что сезон промышленного сбора огурцов в нашей стране длится с июля по сентябрь. Для того чтобы импортная продукция смогла добраться до пункта назначения, овощи перевозятся в концентрированной уксусной кислоте, которая не позволяет огурцам испортиться.

Какие огурцы проверили

В первый этап нового исследования вошли товары семи торговых марок. Три из них ранее уже были участниками рейтинга. Это Green Ray, «6 соток», Bonduelle. Первый поднялся в рейтинге на 2 пункта. Прочие — упали.

Огурцы еще трех марок — «Пиканта», «Просто» и Lutik — также присутствовали в рейтинге, но у них были другие изготовители, нежели в повторном исследовании.

А вот огурцы «Хороший день» — абсолютный новичок — занял неплохое место в рейтинге, получив 4,8 балла. Товар полностью безопасен и не вводит потребителя в заблуждение.

Среди замечаний — высокий показатель массовой доли титруемых кислот в продукте; не указанный в маркировке сахарозаменитель (цикламовая кислота); плоды неоднородные по размеру, единичные овощи примяты, роизводитель перебарщивает с уксусной кислотой; мала массовая доля растворимых сухих веществ в заливке — слишком мало пряностей.

Большое количество уксуса негативно влияет на работу пищеварительной системы человека. С другой стороны, заниженное содержание кислоты может спровоцировать нарушение микрофлоры в банке.