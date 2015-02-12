Роскачество выяснило, можно ли коровье молоко заменить соевым или ореховым

Роскачество сравнило обычное коровье молоко с растительным — из сои, овса, миндаля и кокоса, и выяснило, можно ли утверждать о полноценной замене.

В организации отметили, что растительные напитки становятся в России все более популярными по разным причинам: из-за непереносимости молочных компонентов, из-за убеждений об их полезности и меньшей калорийности, из-за религиозных постов и так далее.

По данным Nielsen, в первом квартале 2018 года в России возросли продажи таких растительных напитков на 154% в сравнении с 2017 годом. При этом потребление традиционного пастеризованного молока в России за тот же период снизилось на 1,1%.

Между тем, как отмечает Роскачество, покупатель не всегда понимает, что это за продукт, какими полезными и вредными свойствами он обладает.

«Напитки из сои, кокоса, орехов — это неплохая альтернатива молоку для людей с непереносимостью молочного белка или, к примеру, лактозы, а также для веганов. Остальным нет смысла полностью исключать из рациона привычное нам молоко и переходить на растительное. Переходить исключительно на растительные напитки желательно, посоветовавшись с врачом, особенно это касается детей и подростков», — считают эксперты.

Они предупреждают, что на растительные напитки не распространяется действие регламента «О безопасности молока и молочной продукции». Сегодня такой продукт подпадает только под действие общего регламента — «О безопасности пищевой продукции».

Овес. Молоко. Зерна СС0

«Растительные напитки не могут называться молоком, так как требования безопасности к этим видам продуктов совершенно разные <…> Кроме того, спектр контролируемых недопустимых токсичных веществ разный. Например, в коровьем молоке контролируется только один микотоксин — М1. Он может случайно попасть в молоко с кормом, на котором могла быть плесень. А в растительных напитках надо контролировать несколько видов микотоксинов. На бобовых, орехах, злаковых растениях развиваются разные виды плесневых грибов, которые необходимо контролировать», — отметила руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева.

По словам заведующей лабораторией технохимического контроля Елены Юровой, в растительных напитках могут содержаться пестициды, нитраты, ГМО, и нужно проверять именно эти показатели.

Для этого вида продукции на данный момент не разработаны идентификационные характеристики, которые позволят полностью убедиться в безопасности.

Например, если говорить об ореховом молоке, нет уверенности, что производитель не использует прогорклые орехи. Между тем несвежий миндаль содержит в себе синильную кислоту (ядовитое вещество, негативно влияющее на нервную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы).

Можно ли заменить?

Эксперты уверены, что растительное молоко, хоть оно и обладает совсем другим составом и другими свойствами, можно употреблять.

Фестиваль козьего молока-2017 в Барнауле. Ирина Пергаева

«Коровье или козье молоко содержит животный белок, полноценный по аминокислотному составу, в отличие от растительного белка. Растительное не стоит называть молоком, оно не идентично коровьему и не может заменить его на сто процентов», — отметила член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Тем не менее напитки из сои, кокоса, орехов — это неплохая альтернатива молоку для людей с непереносимостью молочного белка или, к примеру, лактозы, а также для веганов.

Остальным, по мнению экспертов, нет смысла полностью исключать из рациона привычное молоко и переходить на растительное.

Переходить исключительно на растительные напитки желательно, посоветовавшись с врачом, особенно это касается детей и подростков, предупредили в Роскачестве.