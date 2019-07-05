Роскомнадзор хочет снова оштрафовать Google

Как выяснил Роскомнадзор, Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, и более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации всё равно сохраняются в поиске. «В отношении Google составлен протокол об административном правонарушении», — сообщает ведомство.
Согласно действующему законодательству, поисковые системы обязаны исключать из результатов выдачи ссылки на страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключаться к Федеральной государственной информационной системе. За неисполнение указанных требований для юрлиц предусмотрена административная ответственность: штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров пояснил, что если раньше объем фильтрации контента в Google составлял около 80%, сейчас он не превышает и 70%.