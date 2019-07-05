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Потребитель

Роскомнадзор хочет снова оштрафовать Google

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении против компании Google. Размер штрафа для компании может составить 500−700 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Google
Google
СС0

Как выяснил Роскомнадзор, Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи, и более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации всё равно сохраняются в поиске. «В отношении Google составлен протокол об административном правонарушении», — сообщает ведомство.

Согласно действующему законодательству, поисковые системы обязаны исключать из результатов выдачи ссылки на страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключаться к Федеральной государственной информационной системе. За неисполнение указанных требований для юрлиц предусмотрена административная ответственность: штраф в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пояснил, что если раньше объем фильтрации контента в Google составлял около 80%, сейчас он не превышает и 70%.

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