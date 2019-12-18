Росконтроль назвал марки фальшивого сливочного масла

Росконтроль проверил 37 брендов масла проверено по 46 показателям качества и безопасности, сообщает Roscontrol.com. Всего 6 товаров оказались качественными, 14 товаров прошли тесты с замечаниями, а 17 оказались в черном списке.

Сливочное масло подделывают чаще остальных молочных продуктов, поскольку это продукт высокой жирности и при замене даже небольшого количества молочного жира производитель существенно экономит.

Признаки такой замены эксперты обнаружили в масле «Родная кухня», «Солнечная долина», «Лав продукт», «Молоко плюс», «Посейдон сервис», «Домик в деревне».

Производители все чаще прибегают к фальсификации продукции при помощи добавления говяжьего и свиного жира. Они намного дешевле не только молочного жира, но даже и заменителя молочного жира растительного происхождения.

Обнаружить подделку при этом гораздо сложнее: жирнокислотный состав масла существенно меняется только при добавлении более 20% говяжьего или свиного жира.

Еще один распространенный способ «сэкономить" — это производство масла, массовая доля жира в котором чуть меньше, чем заявлено. В итоге масло имеет не заявленную жирность в 82,5%, а 80 и даже 75%.

Замечены в таком были производители «Посейдон сервис», «Киржачский молочный завод», «Ровеньки», «Молочные узоры», «Му-у», «Простоквашино», «Вологодское из Вологды», «Дмитровский молочный завод».

Существенные замечания ко вкусу, запаху и консистенции масла получил 31 образец из 36. К 12 образцам у специалистов возникли серьезные претензии, послужившие основанием для включения их в черный список.

Это продукция брендов: «Молоко плюс», «Киржачский молочный завод», «Ровеньки», «Родная кухня», «Солнечная долина», «Число му», «Посейдон сервис», «Выбор хозяйки», «Балтком», «Сернурский сырзавод», «Искренне ваш», «Крестьянские узоры».

Хорошее масло в магазинах все-таки есть. 6 образцов успешно прошли экспертизу по всем показателям и соответствуют заявленным в маркировке свойствам. Это масло брендов «Вкуснотеево», «Радость вкуса», «Брест-Литовск», «Экомилк», Valuiki и «Белорусское».