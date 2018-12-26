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Росконтроль назвал недобросовестные бренды красной икры

Росконтроль изучил семь образцов красной икры и выяснил: один — подделка, еще два опасны для здоровья. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на службу коммуникации ведомства.

Красная икра
Красная икра
prodgid.ru.

Росконтроль и институт «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры ФГБУ «НЦБРП» испытали икру «Меридиан», Salmonica, ARO, «Камчатское море», «Тунгутун», «Русское море» и «Русский рыбный мир».

Выяснилось, что «Камчатское море» предлагает не икру нерки (дикая рыба), как заявлено на упаковке. В продукте обнаружили ДНК радужной форели (выращена в хозяйствах). В этом образце, а также в икре Salmonica нашли кишечную палочку.

Икра «Тунгутун», ARO, «Русское море», «Русский рыбный мир» не соответствуют заявленному в маркировке 1-му сорту — она содержит жидкость. У «Тунгутуна"отмечен легкий запах и привкус прогорклости.

Таким образом, образцы Salmonica и «Камчатское море» добавили в черный список Росконтроля, а «Тунгутун» занесли в список товаров с замечаниями. «Меридиан», ARO, «Русское море», «Русский рыбный мир» получили лишь незначительные замечания от экспертов и могут быть рекомендованы к покупке.

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