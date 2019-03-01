«Росконтроль» внес в черный список сметану двух марок

Эксперты протестировали сметану марок «Простоквашино», «Вкуснотеево», «Бежин луг», «Брест-Литовск», «Киржачский молочный завод», «Ростагроэкспорт» и «Благода», стоимость которой варьируется от 190 до 250 рублей за 1 кг. Продукцию проверили по 50 параметрам безопасности. В частности, проводили тесты на наличие антибиотиков, бактерий кишечной палочки, сальмонеллы, дрожжей и плесени. Также исследовали образцы на содержание стабилизаторов, консервантов и растительных жиров.

Из списка лидерами признали сметану торговых марок «Благода», «Брест-Литовск» и «Бежин луг». В исследовании, которое опубликовали на сайте «Росконтроля», написано, что эти продукты соответствуют требованиям безопасности, технического регламента и ГОСТа. Однако специалисты пришли к выводу, что производитель «Брест-Литовск» наносит недостоверную маркировку в части указания белка.

Наиболее частыми нарушениями стали замена дорогих молочных жиров на растительные и использование стабилизаторов. Так, при анализе сметаны марок «Вкуснотеево» и «Простоквашино» обнаружили крахмал, который не указан в маркировке. Из-за этого нарушения оба продукта внесли в черный список сетевого издания. Специалисты отмечают, что крахмал не опасен для здоровья, но его использование вводит потребителей в заблуждение, так как он не является молочным ингредиентом.

Кроме того, в сметане «Простоквашино», «Ростагроэкспорт», «Бежин луг», «Брест-Литовск» и «Киржачский молочный завод» белка оказалось немного меньше положенных по ГОСТУ и белорусскому стандарту СТБ.

Во время тестов не выявили нарушений по микробиологическим показателям, ни в одном из образцов не обнаружили бактерий, антибиотиков или консервантов. Однако у специалистов есть замечания к вкусовым свойствам всех продуктов.