«Росконтроль» обнаружил нитраты и пестициды в томатном соке

Эксперты «Росконтроля» проверили томатный сок, продающийся на российских прилавках. Оказалось, что в некоторых упаковках содержится крахмал, а также нитраты и пестициды, пишут «Известия».

Всего эксперты проверили семь образцов томатного сока брендов Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal.

Лидером рейтинга оказался сок «Каждый день», единственной претензией к которому стала недостоверная маркировка в части указания содержания углеводов и калорийности. Такая же проблема была выявлена у производителя томатного сока Noyan.

Также в его составе (и в соке «Удачный») экспертиза выявила небольшое количество плесени.

При этом в образцах «Добрый» и «Дары Кубани», согласно данным экспертизы, содержится противогрибковый препарат пропамокарб. А нитраты в низкой концентрации обнаружили во всех проверенных образцах.

По данным экспертов, соком можно назвать только продукцию пяти производителей — до требований стандарта не дотянули бренды «4 сезона» и «Добрый». Кроме того, в упаковках «4 сезона», «Удачный», «Добрый» и Santal экспертиза выявила наличие крахмала, который, по словам специалистов, добавили в качестве загустителя.