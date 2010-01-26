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Потребитель

Роспотребнадзор объяснил, почему нельзя оставлять смартфон на ночь возле кровати

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не оставлять мобильный телефон на ночь на зарядке возле кровати, а также разговаривать по нему более двух минут. По их мнению, выделяемое гаджетом излучение может вызывать онкологические заболевания.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
СС0

Учёные из разных стран мира уверены, что от мобильников исходит вредное излучение, которое в некоторых случаях приводит к возникновению онкологических заболеваний.

Достоверно это неизвестно, разные исследования показывают отличные друг от друга результаты, но если меньше пользоваться телефоном и спать далеко от него, вредное воздействие на организм уменьшится, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также специалисты ведомства считают, что во время поиска сети мобильный телефон усиливает излучение в несколько раз. Поэтому они не рекомендуют держать аппарат возле себя в те моменты, когда связь недоступна.

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