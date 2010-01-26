Роспотребнадзор объяснил, почему нельзя оставлять смартфон на ночь возле кровати

Учёные из разных стран мира уверены, что от мобильников исходит вредное излучение, которое в некоторых случаях приводит к возникновению онкологических заболеваний.

Достоверно это неизвестно, разные исследования показывают отличные друг от друга результаты, но если меньше пользоваться телефоном и спать далеко от него, вредное воздействие на организм уменьшится, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.