Роспотребнадзор раскрыл масштаб уничтоженной санкционной продукции

За пять лет действия продуктовых ответных санкций в России было изъято и уничтожено всего 985 тонн различных продуктов. В основном импортных фруктов и овощей. Такую информацию опубликовал 15 июля Роспотребнадзор.

В сообщении сказано, что за весь период санкций против импортной продукции «в пунктах пропуска через государственную границу РФ сотрудниками Роспотребнадзора не допущено более 2,9 тыс тонн запрещенной к ввозу продукции». В основном это мясная, молочная, плодоовощная продукция, а также морепродукты.

Если же все-таки импорт каким-то образом проникает в Россию, то сотрудники Роспотребнадзора ловят его на рынках, ярмарках или во время проверок предприятий розничной и оптовой торговли.

За весь период контрсанкций было снято с реализации и уничтожено 985 тонн запрещенной к ввозу продукции или продукции без достоверной информации о ее происхождении. В основном (63%) это фрукты и овощи.

Как появились ответные санкции?

Ответным санкциям России в отношении импортной продукции скоро исполнится пять лет.

В августе 2014 года правительство РФ во исполнение указа президента Владимира Путина и в ответ на антироссийские санкции ввело запрет на ввоз продуктов из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии. Позднее продовольственное эмбарго было распространено на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину.

Всем этим странам запрещено поставлять в Россию мясо крупного рогатого скота и домашней птицы, свинину и рыбу, морепродукты, молочную продукцию, сыры, колбасы, овощи и фрукты, корнеплоды и орехи. Срок санкций неоднократно продлевался.