Роспотребнадзор рассказал, как бороться с ложными ценниками в магазинах

«В данной ситуации вы имеете полное право требовать продать вам товар по той цене, что указана в ценнике», — сказано в сообщении ведомства.
По заканоу, в обязанности продавца входит вовремя и в доступной форме предоставить потребителям данные о товаре и его стоимости. Если администратор магазина не выполняет просьбу покупателя о продаже товара по цене, которая указана в ценнике, следует попросить «книгу жалоб и предложений».
Кроме того, если потребитель заметил ошибку после того, как товар был куплен, магазин все равно должен выплатить ему разницу в цене между ценником и чеком.