Роспотребнадзор рассказал, как бороться с ложными ценниками в магазинах

В Роспотребнадзоре сообщили россиянам, как поступать, если в магазине товар пробивают по стоимости, отличающейся от указанной в ценнике, сообщает tvzvezda.ru.

«В данной ситуации вы имеете полное право требовать продать вам товар по той цене, что указана в ценнике», — сказано в сообщении ведомства.

По заканоу, в обязанности продавца входит вовремя и в доступной форме предоставить потребителям данные о товаре и его стоимости. Если администратор магазина не выполняет просьбу покупателя о продаже товара по цене, которая указана в ценнике, следует попросить «книгу жалоб и предложений».

Кроме того, если потребитель заметил ошибку после того, как товар был куплен, магазин все равно должен выплатить ему разницу в цене между ценником и чеком.