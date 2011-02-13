Роспотребнадзор рассказал, как вернуть или обменять лекарства

Роспотребнадзор дал советы , как вернуть или обменять лекарство в аптеке, если оно оказалось некачественным или не подошло по характеристикам.

Если у препарата выявлен недостаток, то покупатель согласно закону «О защите прав потребителя» может потребовать заменить его на товар этой же марки, модели, артикула или на такой же товар другой марки.

«Однако, возврату и обмену не подлежат товары только надлежащего качества, в случае если лекарственные препараты или медицинские изделия являются недоброкачественными, продавец (фармацевт) обязан принять такой товар», — говорится в сообщении.

Потребитель также вправе потребовать уменьшить цену, устранить недостатки товара или возместить расходы на их исправление или же вовсе отказаться от товара и потребовать вернуть потраченную сумму денег.

К недостаткам, как отмечает ведомство, можно отнести истекший на момент продажи срок годности, отсутствие инструкции по применению и наличие браков в упаковке.

Роспотребнадзор указывает, что если продавец отказывается принять лекарство обратно, то необходимо составить претензию в двух экземплярах с просьбой заменить товар.

«При отказе продавца принять претензию или проставить на втором ее экземпляре отметку о приеме, рекомендуем направить претензию почтой с уведомлением и описью вложения, что позволит в случае обращения в Управление Роспотребнадзора или суд, подтвердить соблюдение претензионного порядка», — отмечает ведомство.

В аптеке. Анна Зайкова

При оформлении претензии к продавцу следует обратить внимание на смысловую разницу слов «замена» и «обмен». Слово «замена» используется при требовании в отношении некачественного товара, слово «обмен» — при требовании в отношении качественного товара.

Если у товара выявлен недостаток , то согласно ст. 18 Закона № 2300−1 «О защите прав потребителей» возможно:

заменить его на товар этой же марки /этих же модели и ( или) артикула/;

или) артикула/; заменить на такой же товар другой марки ( модели , артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

модели артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

отказаться от товара и потребовать возврата уплаченной за него суммы , при этом возвратив товар с недостатками продавцу.

Обменять товар должны и в случае, если он является доброкачественным, но фармацевт перепутал наименование товара, ошибся в дозировке или форме лекарственного средства.

Недостатком лекарственных препаратов и медицинских изделий можно считать: