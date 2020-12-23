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Роспотребнадзор вводит новые жесткие правила для работы рынков и магазинов

С 1 января вступают в силу новые санитарно-эпидемиологические требование к работе российских продовольственных магазинов и рынков. Приказ об этом подписан в Роспотребнадзоре, пишет «Российская газета».

Новый рынок. Коронавирус.
Новый рынок. Коронавирус.
Анна Зайкова.

Altapress.ru собрал в одном материале главные изменения для отечественного ритейла. Новые правила будут действовать 6 лет.

  1. Магазины можно открывать на первых этажах жилых домов. Но разгрузку товара можно осуществлять только со двора или с торца здания.
  2. При отделке магазина должны использоваться только нетоксичные материалы.
  3. Картофель и корнеплоды должны храниться на складах магазинов и рынков в темноте.
  4. Запрещается продажа повторно размороженной и замороженной продукции, а также невыпотрошенной птицы, утиных и гусиных яиц, продуктов домашнего приготовления.
  5. На рынках нельзя продавать хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия без упаковки.
  6. Переклейка ярлыка с датой изготовления продукции будет караться серьезными штрафными санкциями.
  7. На открытых рынках обязательно должны быть в летнее время защитные навесы от солнца.
  8. Все стационарные магазины должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, системами отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха.
  9. В магазинах должна проводиться ежедневная уборка с использованием дезинфицирующих средств.
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