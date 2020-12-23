Роспотребнадзор вводит новые жесткие правила для работы рынков и магазинов

Altapress.ru собрал в одном материале главные изменения для отечественного ритейла. Новые правила будут действовать 6 лет.
- Магазины можно открывать на первых этажах жилых домов. Но разгрузку товара можно осуществлять только со двора или с торца здания.
- При отделке магазина должны использоваться только нетоксичные материалы.
- Картофель и корнеплоды должны храниться на складах магазинов и рынков в темноте.
- Запрещается продажа повторно размороженной и замороженной продукции, а также невыпотрошенной птицы, утиных и гусиных яиц, продуктов домашнего приготовления.
- На рынках нельзя продавать хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия без упаковки.
- Переклейка ярлыка с датой изготовления продукции будет караться серьезными штрафными санкциями.
- На открытых рынках обязательно должны быть в летнее время защитные навесы от солнца.
- Все стационарные магазины должны быть оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, системами отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха.
- В магазинах должна проводиться ежедневная уборка с использованием дезинфицирующих средств.