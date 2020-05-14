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Роспотребнадзор запретил пить чай в банях и прыгать в бассейн

Роспотребнадзор временно запретил использовать купели и бассейны, а также употреблять еду и напитки в банях, сказано в рекомендациях для работы саун и бань в России в условиях коронавируса, передает «Интерфакс».

Баня.
Баня.
CCO.

Согласно документу, контакты между посетителями ограничат.

Работать бани и сауны будут только по предварительной записи. Между сеансами должен быть временной промежуток не менее 20 минут — перерыв понадобится, чтобы посетители меньше контактировали, а у персонала было время провести дезинфекцию.

Под запретом — создание очередей.

Персонал бань и саун будет проходить в начале смены «входной фильтр» — к работе не допустят лиц с высокой температурой и другими признаками инфекционных заболеваний, например кашлем и насморком, пишет bfm.ru. У работника также спросят, как он себя чувствует, не болеют ли члены его семьи и не контактировал ли он с больными.

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