Роспотребнадзор запретил пить чай в банях и прыгать в бассейн

Согласно документу, контакты между посетителями ограничат.
Работать бани и сауны будут только по предварительной записи. Между сеансами должен быть временной промежуток не менее 20 минут — перерыв понадобится, чтобы посетители меньше контактировали, а у персонала было время провести дезинфекцию.
Под запретом — создание очередей.
Персонал бань и саун будет проходить в начале смены «входной фильтр» — к работе не допустят лиц с высокой температурой и другими признаками инфекционных заболеваний, например кашлем и насморком, пишет bfm.ru. У работника также спросят, как он себя чувствует, не болеют ли члены его семьи и не контактировал ли он с больными.