Россельхозбанк на Алтае повышает доходность по вкладам физических лиц

В феврале Россельхозбанк повысил процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях РФ на всех сроках. Наибольший рост до 0,45 п.п. составит по вкладам «Доходный» и «Доходный пенсионный» без опций пополнения и снятия средств. Максимальная ставка по вкладам достигнет 4,5% годовых. Также ставки возрастут по вкладам с пополнением и расходными операциями. Вклады можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов — Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ.

Средства физических лиц, размещенные во вкладах и на текущих счетах Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк», на середину февраля превысили 18,4 млрд рублей. Только за 2020 год было открыто 8,5 тыс. новых вкладов на общую сумму более 4,3 млрд рублей. В настоящее время клиентами филиала являются более 187 тыс. жителей Алтайского края и Республики Алтай.

В Россельхозбанке в настоящее время действует порядка 11 видов вкладов для населения и 7 видов вкладов для VIP вкладчиков, различающихся по суммам, срокам и процентным ставкам.

«Привлекательные условия сберегательных продуктов банка позволят нашим клиентам выбрать наиболее подходящие варианты размещения средств в зависимости от целей: накопление к определенному сроку, получение максимального дохода, а также возможность пополнять и снимать средства со счета, сохраняя начисленные проценты. Банк предлагает разнообразную линейку депозитных продуктов для жителей Алтайского края и Республики Алтай, возможности мобильных и удаленных технологий и постоянно работает над качеством обслуживания клиентов», — прокомментировала Татьяна Руденко, заместитель директора Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

Одним из вкладов, по которому наблюдается максимальный прирост ставки, является вклад «Доходный Пенсионный» с ежемесячной выплатой процентов на счет. Сроки вклада от 3 месяцев до 4 лет, максимальная сумма не ограничена. Пополнение не предусмотрено.

Интересен нашим клиентам и такой вклад для физических лиц, как «Растущий доход». Максимальная ставка по вкладу до 5,5% годовых. Его можно открыть через дистанционные каналы обслуживания. Минимальный размер первоначального взноса — 10 тыс. рублей, максимальная сумма — не ограничена. Накопительный счет открывается только на имя клиента на срок в 540 дней. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Россельхозбанк в России уверенно занимает одни из лидирующих позиций по объему депозитного портфеля и доходности онлайн-вкладов. Объем привлечённых средств физических лиц Россельхозбанка в России на 1 февраля составил 1,1 трлн рублей.

Вклад «Доходный» Процентные ставки по вкладу (% годовых): рубли РФ, доллары США Открываемый через дистанционные каналы обслуживания (выплата процентов в конце срока) Суммовая группа / Срок вклада 31 день 91 дней 180 дней 270 дней 365 дней 395 дней 455 дней 540 дней 730 дней 910 дней 1095 дней 1460 дней Рубли РФ от 3 000 до 700 000 вкл. 3,40% 4,00% 4,20% 4,30% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,50% свыше 700 000 до 1 500 000 вкл. 3,40% 4,00% 4,20% 4,30% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,50% свыше 1 500 000 3,40% 4,00% 4,20% 4,30% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,50% Условия вклада: Вклад открывается на имя вкладчика , а также в пользу третьего лица.

а также в пользу третьего лица. Срок вклада — 31 день , 91 день , 180 дней , 270 дней , 365 дней , 395 дней , 455 дней , 540 дней , 730 дней , 910 дней , 1095 дней , 1460 дней — для вкладов в рублях РФ и долларах США — 1095 дней;

91 день 180 дней 270 дней 365 дней 395 дней 455 дней 540 дней 730 дней 910 дней 1095 дней 1460 дней — для вкладов в рублях РФ и долларах США — 1095 дней; Минимальный размер первоначального взноса:

- при открытии в офисе Банка: 10 000 рублей РФ / 150 долларов США;

- при открытии через дистанционные канали обслуживания: 3 000 рублей РФ / 50 долларов США.

- при открытии в офисе Банка: 10 000 рублей РФ / 150 долларов США; - при открытии через дистанционные канали обслуживания: 3 000 рублей РФ / 50 долларов США. Выплата процентов производится по Вашему выбору:

- в день окончания срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада;

- в день окончания срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика , открытый в Банке;

- ежемесячно в последний рабочий день месяца , а также по окончанию срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада ( капитализация);

- ежемесячно в последний рабочий день месяца , а также по окончанию срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика , открытый в Банке.

- в день окончания срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада; - в день окончания срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика открытый в Банке; - ежемесячно в последний рабочий день месяца а также по окончанию срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада капитализация); - ежемесячно в последний рабочий день месяца а также по окончанию срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика открытый в Банке. Пополнение вклада не предусмотрено.

Максимальная сумма вклада не ограничена.

Расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены.

При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте.

Автоматическая пролонгация вклада ограничена и производится на тот же срок на условиях и под процентную ставку в соответствующей валюте , действующих в Банке на дату пролонгации. По вкладам на срок 31 день количество пролонгаций составляет не более 5 раз , по вкладам на срок 91 день — не более 3 раз , по вкладам на иные сроки , за исключением вкладов на сроки 31 и 91 день — не более 2 раз. В случае принятия Банком решения о прекращении приема вкладов на определенные сроки , пролонгация ранее открытых на такие сроки вкладов не осуществляется.

Вклад «Растущий доход» Процентные ставки (% годовых) с 16.01.2021 г. Выплата процентов в конце срока: Сумма / Срок вклада до 180 дней от 181 до 360 дней от 361 до 540 дней от 10 000 руб. 3,50% 4,00% 5,50% Условия вклада: Вклад может быть открыт только на имя вкладчика.

Срок вклада — 540 дней.

Процентная ставка применяется в размере , действующем на момент заключения договора и устанавливается для каждого периода нахождения денежных средств во вкладе.

действующем на момент заключения договора и устанавливается для каждого периода нахождения денежных средств во вкладе. Минимальный размер первоначального взноса 10 000 рублей РФ.

Максимальная сумма вклада не ограничена.

Выплата процентов производится в конце срока вклада или в день досрочного востребования путем перечисления на счет вкладчика , открытый в Банке.

открытый в Банке. Пополнение вклада не предусмотрено.

Расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены.

При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе по процентной ставке , установленной для досрочного востребования вклада.

установленной для досрочного востребования вклада. Автоматическая пролонгация вклада не предусмотрена. *Эффективная процентная ставка по вкладу составляет 4,33% годовых.

Вклад «Доходный Пенсионный» Процентные ставки по вкладу (% годовых) действуют с 05.02.2021 г. Выплата процентов в конце срока Суммовая группа / Срок вклада 91 дней 180 дней 270 дней 365 дней 395 дней 455 дней 540 дней 730 дней 910 дней 1095 дней 1460 дней Рубли РФ от 500 4,00% 4,20% 4,30% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,40% 4,50% Ежемесячная выплата процентов на счет. Условия вклада: Вклад открывается на имя вкладчика , в том числе на несовершеннолетнего ребенка при соблюдении одного из условий:

- получение пенсии из Пенсионного фонда Российской Федерации или другого государственного/ негосударственного органа , выплачивающего пенсию/пожизненное содержание , на счет , открытый в АО «Россельхозбанк».

- при предоставлении клиентом заявления в адрес территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или другого государственного/ негосударственного органа , выплачивающего пенсию/пожизненное содержание о перечислении пенсии/пожизненного содержания на счет , открытый в АО «Россельхозбанк» по установленной форме с отметкой о принятии.

в том числе на несовершеннолетнего ребенка при соблюдении одного из условий: - получение пенсии из Пенсионного фонда Российской Федерации или другого государственного/ негосударственного органа выплачивающего пенсию/пожизненное содержание на счет открытый в АО «Россельхозбанк». - при предоставлении клиентом заявления в адрес территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или другого государственного/ негосударственного органа выплачивающего пенсию/пожизненное содержание о перечислении пенсии/пожизненного содержания на счет открытый в АО «Россельхозбанк» по установленной форме с отметкой о принятии. Сроки вклада — 91 день , 180 дней , 270 дней , 395 дней , 455 дней , 540 дней , 730 дней , 910 дней , 1095 дней , 1460 дней.

180 дней 270 дней 395 дней 455 дней 540 дней 730 дней 910 дней 1095 дней 1460 дней. Минимальный размер первоначального взноса 500 рублей РФ.

Выплата процентов производится по Вашему выбору:

- в день окончания срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика , открытый в Банке;

- ежемесячно в последний рабочий день месяца , а также по окончанию срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика , открытый в Банке.

- в день окончания срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика открытый в Банке; - ежемесячно в последний рабочий день месяца а также по окончанию срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика открытый в Банке. Пополнение вклада не предусмотрено.

Максимальная сумма вклада не ограничена.

Расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены.

При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте.

Автоматическая пролонгация вклада ограничена и производится на тот же срок на условиях и под процентную ставку в соответствующей валюте , действующих в Банке на дату пролонгации. По вкладам на срок 91 день — не более 3 раз , по вкладам на иные сроки , за исключением вкладов на сроки 91 день — не более 2 раз.

Данные предложения действуют до объявления БАНКОМ решения о прекращении приема денежных средств во вклад данного вида и/или изменении его условий, в том числе размера процентной ставки.