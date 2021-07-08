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Россельхозбанк на Алтае предлагает ко Дню семьи, любви и верности запоминающийся подарок

Памятные и инвестиционные монеты пользуются у клиентов Россельхозбанка заслуженным спросом. Так за первое полугодие было продано более 600 инвестиционных и свыше 300 памятных монет к различным датам.

Сейчас Россельхозбанк на Алтае предлагает памятные монеты, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и верности (8 июля). Этот день связан с церковным православным праздником и почитанием святых Петра и Февронии, покровителей счастливого супружества.

Памятная монета, приуроченная к празднованию Дня семьи, любви и верности
Памятная монета, приуроченная к празднованию Дня семьи, любви и верности
АО «Россельхозбанк»

Памятные монеты изготовлены из серебра 999 пробы, имеют уникальный дизайн и продаются в оригинальной красочной упаковке. На зеркальном поле изображены обручальные кольца, в центре расположены образы Петра и Февронии в цветной печати, а также надписи на церковнославянском языке «СВ. КНЯЗЬ ПЕТР», «СВ. КН. ФЕВРОНИЯ». Сверху и снизу монету украшает угловой орнамент. Изделия станут оригинальным и долговечным подарком, а также займут достойное место в коллекции нумизмата.

Запоминающимся подарком для любимых могут также стать монеты, выполненные в форме сердца и украшенные изображениями ангелов, обручальных колец, цветов и влюбленных: Любви и счастья-18, Любовь навсегда-18, Одна любовь-20, Свадьба-20, Твой навсегда-19; монеты серии Маленькие сокровища, выполнены в виде кулона с изображением клевера, божьей коровки или золотой рыбки.

В Алтайском филиале РСХБ представлены и другие памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов, изготовленные лучшими монетными дворами мира. Самые популярные инвестиционные монеты — «Георгий Победоносец» из золота и серебра.

Памятные монеты, реализуемые банком, имеют все необходимые сертификаты, подтверждающие происхождение и количество драгоценного металла. Каждая монета находится в защитной капсуле и красиво упакована в футляр, что делает изделие желанным подарком к любому празднику.

Приобрести монеты можно в офисах Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай. Оформить on-line заявку из представленного списка монет, посмотреть каталог монет региона, познакомиться с котировками и местами продаж можно на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (3852) 53-89-72 или Контакт-центра 8−800−100−0-100.

АО «Россельхозбанк»

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