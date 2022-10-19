19 октября
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Потребитель

Россельхозбанк на Алтае запускает семейный потребкредит с фиксированной ставкой 8,9%

Потребительский кредит до 5 млн рублей доступен семьям на срок 5 лет, единая ставка 8,9% применяется независимо от суммы кредита при условии оформления личного страхования. Обязательное условие — участие в сделке обоих супругов.

Семья
Семья
АО «Россельхозбанк»

— Кредитом могут воспользоваться семьи, маленькие и большие, на глобальные и скромные цели. При этом фиксированная ставка, единая для любой семьи, позволяет определиться с выбором кредитного предложения, точно рассчитывать будущие выплаты и учитывать их при планировании семейного бюджета, — отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Для оформления кредита достаточно паспорта гражданина РФ клиентам, получающим зарплату/пенсию на карту Россельхозбанка, а также клиентам с подтверждённой записью на портале Госуслуг. Оформить заявку на кредит можно только в отделениях РСХБ. Срок действия предложения — до конца 2022 года.

Россельхозбанк предлагает несколько продуктов, ориентированных на семейные пары, одним из самых популярных стала сельская ипотека по льготной ставке 3%. Также в банке можно оформить ипотеку с государственной поддержкой семей с детьми по ставке от 5%.

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка с начала текущего года оформил более 170 сельских ипотечных кредитов на общую сумму свыше 400 млн рублей. А всего с начала работы государственной программы в Алтайском крае и Республике Алтай улучшили условия жизни по сельской ипотеке почти 1,5 тыс. клиентов на сумму свыше 2,4 млрд рублей.

Действие ипотеки с государственной поддержкой семей с детьми продлена государством до 1 июля 2024 года. В двух Алтаях ей уже воспользовалось более 120 семей на сумму свыше 270 млн рублей.

АО «Россельхозбанк»

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