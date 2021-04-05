Россельхозбанк назвал любимые монеты жителей Алтая в 2021 году

В течение последних месяцев Алтайский филиал Россельхозбанка отмечает устойчивое увеличение спроса на монеты из драгоценных металлов. С начала 2021 года жители края и республики приобрели в РСХБ порядка 350 монет из драгоценных металлов на сумму более 8,5 млн рублей.

Монеты из драгоценных металлов. Алтайский филиал Россельхозбанка.

«Наибольшей популярностью сейчас пользуются золотые и серебряные монеты „Георгий Победоносец“ и монеты серии „Барбоскины“ — на них приходится больше половины приобретенных изделий. Наши клиенты чаще всего используют монеты как предмет коллекционирования или инвестиционный инструмент для долгосрочного вложения денежных средств. А еще это отличная идея для подарка, уместная на любое событие», — рассказывает директор Алтайского филиала РСХБ Николай Бойко.

По словам специалистов филиала Россельхозбанка, памятные и инвестиционные монеты из драгметаллов — это универсальный инструмент коллекционирования и сбережения, который сочетает в себе качество и изысканность оригинального ювелирного изделия, и в то же время может служить альтернативным способом денежных вложений. На фоне стабильного укрепления цен на драгметаллы, клиенты Банка все чаще выбирают инвестиционные монеты как надежный способ для сохранения сбережений, а в долгосрочной перспективе — и для возможного получения дополнительного дохода.

В Алтайском филиале Россельхозбанка представлено около 150 разновидностей памятных и инвестиционных монет, эмитированных Банком России и иностранными государствами. Широкий ассортимент изделий представлен в разных тематических категориях: религия, свадьба, спорт, живопись, рождение, праздники, знаки зодиака и многие другие. Наряду с монетами, филиал предлагает услуги по открытию текущих обезличенных металлических счетов в золоте, серебре, платине и палладии, а также по продаже и покупке слитков из драгоценных металлов. Причем по операциям и сделкам возможно установление индивидуальных котировок.

В минувшем году Россельхозбанк перевел большинство своих сервисов «в цифру», в том числе запустил один из крупнейших маркетплейсов по продаже инвестиционных и памятных монет из драгметаллов, с помощью которого любой желающий может оформить покупку дистанционно. Возможности данной платформы позволяют клиентам РСХБ в режиме онлайн заказывать монеты в любой точке присутствия Банка, что делает их одним из удобных способов управления капиталом.

АО «Россельхозбанк»