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Россельхозбанк назвал наиболее популярные фермерские сыры

Несмотря на то, что сыр считается всесезонным продуктом, оживление спроса начинается весной и растёт к лету, когда возобновляются пикники, а фермеры начинают пасти коров и коз на свежей траве. Россельхозбанк проанализировал спрос на различные виды фермерского сыра и выяснил, что больше всего россияне любят мягкие сорта, такие как моцарелла, качотта или сулугуни — на них приходится треть спроса.

Сыры.
Сыры.
АО «Россельхозбанк»

Ближайший конкурент мягких сыров — полутвёрдые, которыми интересуется каждый четвёртый посетитель маркетплейса фермерской продукции Своё Родное. Почти каждый пятый любит твёрдый сыр, каждый десятый — козий. Интересно, что сыр с плесенью, некогда бывший диковинкой на отечественном столе, привлекает уже более 8% россиян.

Ещё 2% - настоящие поклонники сыра, которые, не отдавая предпочтений конкретному сорту, хотят ощутить всю палитру вкусов и поэтому предпочитают ассорти. Столько же любителей творожных сыров.

«С 2014 года по России пошла целая волна запуска фермерских и крафтовых сыроварен, в стране появились сотни новых рецептов и вкусов сыра. Это прямая заслуга малого и микробизнеса, которую оценили даже за границей: в 2019 году сборная российских сыроделов триумфально выступила на международном фестивале Fromonval во Франции, завоевав 7 медалей. Важно, что теперь у миллионов россиян появился прямой доступ к заботливо приготовленной фермерами качественной и свежей продукции», — отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

«Для меня сыр — это гораздо больше, чем просто еда. Чтобы он получился действительно вкусным, нужно вкладывать в него душу. Это делаю и я, и все мы — фермеры-сыровары. Я уже долгие годы варю сыр и всякий раз удивляюсь, когда на моих собственных глазах рождается вкусная и полезная еда. Здорово, что теперь мы, сыроделы, можем предложить плоды нашего труда огромному числу россиян по всей стране благодаря сервису Своё Родное», — сказал Председатель Союза сыроваров России Олег Сирота.

АО «Россельхозбанк»

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