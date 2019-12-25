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Россельхозбанк обновил мобильное приложение и интернет-банк

Россельхозбанк обновил мобильное приложение для операционных систем iOS и Android и добавил новые функции в интернет-банк.

Так, в мобильном приложении и интернет-банке появился раздел по оформлению банковских продуктов «Новый продукт». С помощью него можно открыть новый счет, кредитную или дебетовую карту, вклад или подать заявку на кредит. Также были реализованы переводы с карты на карту между разными банками. В обновленном мобильном банке появился единый раздел платежей и переводов. Кроме того, у клиентов теперь есть возможность найти поставщиков услуг по региону и ИНН.

Еще одним нововведением в мобильном банке стал оптимизированный поиск офисов и банкоматов Россельхозбанка: появились критерии поиска по городу, станциям метро и режиму работы. Клиентам стала доступна информация о загруженности офиса и предоставляемых в нем услугах, стало доступно построение маршрута, например, через приложение Яндекс.Карты.

В приложении появилась опция скрытия общего остатка на главном экране. Также клиенты РСХБ могут отправлять друзьям и знакомым ссылки на страницу пополнения своей карты. Дополнительно, в приложении появились виджеты для просмотра баланса карт.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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