Россельхозбанк перенес даты платежей по кредитам физических лиц

В связи с этим срок исполнения обязательств по кредитам физических лиц, по которым согласно условиям кредитного договора дата погашения кредита приходится на указанный период, переносится на первый рабочий день 6 апреля 2020 года.
Напоминаем, что оплатить кредит заемщики Россельхозбанка могут путем бесплатного пополнения банковского счета следующими способами:
- внесения наличных денежных средств в соответствии с режимом работы офисов Банка;
- пополнение платежных карт, выпущенных к банковскому счету заемщика, в любых офисах и банкоматах Банка с функцией приема наличных денежных средств;
- безналичного перевода денежных средств с иного счета заемщика, открытого в Банке;
- перевода с карт других банков на карту РСХБ.
Вместе с тем Банк разработал дополнительные меры, необходимые для поддержки клиентов — физических лиц, испытывающих финансовые трудности в связи с пандемией коронавируса. При предоставлении документов, подтверждающих заболевание инфекцией COVID-19, нахождение на больничном более 14 дней или снижение дохода на 30% и более, заемщики могут подать заявление в Банк о предоставлении отсрочки по погашению кредитных обязательств.
Светлана Вишнякова,
руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк»:
В сложившейся ситуации Россельхозбанк выражает готовность оперативно рассматривать заявления заемщиков, обратившихся в Банк за реструктуризацией долга, в случае если клиенты сталкиваются со сложностями по исполнению кредитных обязательств.
Для обращений в Контакт-центр можно использовать e-mail office@rshb.ru и телефоны:
- 8−800−100−0-100 (звонок по России бесплатный);
- короткий номер 7787 (МТС, Мегафон, Билайн и Теле2);
- +7−495−787−7-787 (для звонков из-за рубежа).
АО «Россельхозбанк»