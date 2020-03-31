Россельхозбанк перенес даты платежей по кредитам физических лиц

В соответствии с Указом Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» для обеспечения санитарно-эпидемиологических ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена в России нерабочей.