Россельхозбанк помог компаниям Алтая заключить порядка 400 экспортных контрактов

В Алтайском региональном филиале Россельхозбанка за 20 лет работы на рынке более 130 компаний открыли валютные счета для экспортной деятельности. Свыше 500 контрактов было поставлено на учет в иностранной валюте и российских рублях для работы с зарубежными партнерами. Из них порядка 400 контрактов на поставку экспортной продукции. Клиенты банка работают с контрагентами из 39 стран мира, совершая сделки в 6 иностранных валютах. Наиболее популярные продукты экспорта с территории Алтая: пшеница, гречиха, ячмень, овес, рожь, подсолнечник, соя, рапс, масличный лен, мука.

Россельхозбанк стал одним из первых банков в программах развития экспортного потенциала российских агропромышленных предприятий, помогая компаниям определиться с наиболее интересными направлениями экспорта, оценивая входные барьеры, требования к поставляемой продукции, прорабатывая вопросы сертификации и логистики экспорта по выбранным направлениям.

«Наша производственная компания „Сибиряк“ сотрудничает с Россельхозбанком с декабря 2016 года, с момента образования. Мы производим гречневые крупы, чечевицу, горох и планируем в ближайшее время расширить эту линейку другими культурами. Поставляем свою продукцию, в основном, в Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан, где она пользуется все возрастающим спросом. Поэтому сейчас мы вводим в эксплуатацию вторую линию, чтобы увеличить мощности и, соответственно, поставки. Банк помогает нам кредитами, ведением счетов и конвертацией по индивидуальной марже. Обслуживанием довольны, сотрудники всегда приветливы, компетентны, подскажут, как лучше сделать, чтобы сопроводить сделки, и теперь нам легче и безопаснее выходить на рынки в других странах», — сообщила Алена Горохова, финансовый директор ООО «ПК «Сибиряк».

«Сейчас Россельхозбанк в Алтайском крае и Республике Алтай активно и точечно работает с каждым клиентом-экспортером. Банк участвует во всех госпрограммах льготного кредитования и поддержки экспорта агропромышленного комплекса. Клиенты получают широкий спектр продуктов и услуг, связанных с привлечением экспортного финансирования, структурированием внешнеторговых сделок, проведением международных расчетов и различных видов гарантийных операций по внешнеторговым контрактам, услуги по конвертации на выгодных условиях. Для поддержки экспортеров в банке создан и успешно функционирует Центр компетенций по обслуживанию внешнеэкономической деятельности, оказывающий консультационную поддержку клиентам в вопросах ВЭД по принципу «одного окна», — прокомментировал директор Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

Специалисты Центра компетенций РСХБ оказывают помощь в составлении и проведении экспертизы внешнеторгового контракта, текстов банковских гарантий и аккредитивов, осуществлении расчетов в форме аккредитива и инкассо. Центр открыт в режиме 24/5 и работает в формате горячей линии: 8−800−200−78−70. Дополнительно за каждым клиентом закреплен персональный менеджер, который решает вопросы клиента на месте. Россельхозбанк развивает онлайн-ресурсы для компаний, производящих расчеты в валюте. С помощью современной технологичной торговой системы «РСХБ-Дилинг 2.0» клиенты банка в режиме реального времени получают информацию о котировках валют и совершают операции со всеми основными финансовыми инструментами, включая конверсионные сделки. Операции проводятся в любой из 14 активных валют без комиссий за конвертацию и пользование системой.