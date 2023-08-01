1 августа
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Россельхозбанк повысил ставки по сберегательным продуктам до 10,1% годовых

Россельхозбанк повысил ставки по рублевым сберегательным продуктам. Максимальная ставка по вкладам «Доходный» и «Доходный Пенсионный» при размещении средств на срок 3 года теперь составляет 10,1% годовых. Она будет действовать при выборе опции выплаты процентов в конце срока, а в случае вклада «Доходный» также при открытии его через дистанционные каналы обслуживания.

Россельхозбанк повысил ставки по сберегательным продуктам до 10,1% годовых.
Россельхозбанк повысил ставки по сберегательным продуктам до 10,1% годовых.
Фото предоставлено Россельхозбанком.

«Доходный» — это один из самых популярных вкладов РСХБ. Вклад «Доходный» в рублях можно открыть на свое имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств — от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания — 3 000 рублей. Возможность пополнения и совершения расходных операций не предусмотрена. Максимальная сумма вклада не ограничена.

Вклад «Доходный Пенсионный» открывается при получении пенсии на счет, открытый в Россельхозбанке или предоставлении заявления о перечислении пенсии на счет, открытый в РСХБ. Минимальный размер первоначального взноса по нему — 500 рублей.

Для накопительных счетов «Моя копилка» в рублях, открытых с 17.07.2023, ставка увеличена на 1 п. п. и составляет 7% годовых при остатке от 100 рублей с начислением процентов на минимальный остаток. С 17 июля по 31 августа клиенты-физические лица могут повысить процентную ставку по данному накопительному счету до 8,5% годовых в рамках акции «Выгодные траты». Для этого нужно открыть накопительный счет «Моя копилка» (или продолжать использовать уже имеющийся) и оплачивать покупки на определенную сумму дебетовой картой «СВОЯ».

При тратах:

  • от 10 000 до 30 000 рублей процентная надбавка составит 0,5%;
  • от 30 000 до 70 000 рублей — 1%;
  • более 70 000 рублей — 1,5%.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

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