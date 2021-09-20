Россельхозбанк предлагает алтайскому бизнесу сделать «Разумный выбор»

Алтайский региональный филиал Россельхозбанка предлагает открытие расчетного счета для бизнеса с выгодой: до 19 ноября 2021 года в банке проходит акция «Разумный выбор"*, которая предоставляет новым клиентам скидку на авансовый платеж при оформлении одного из тарифных планов РКО.

В акции принимают участие 3 тарифных плана: «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт», «Расчетно-кассовый оптима».

АО «Россельхозбанк»

Объем средств на расчетных счетах корпоративных клиентов Алтайского регионального филиала Россельхозбанка превышает 4,4 млрд рублей. С начала 2021 года в филиале открыто 1234 расчетных счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а их общее количество по состоянию на текущую дату превысило 9 тыс.

«Банк предлагает комплексные тарифные планы с опциями, заточенными под разные потребности бизнеса. При этом есть возможность формирования индивидуального тарифного плана постоянным клиентам, с набором опций по их выбору. В этом я вижу немалое преимущество», — отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Узнать подробнее о банковском обслуживании в РСХБ можно на сайте www.rshb.ru или по телефону горячей линии 8−800−100−78−70.

* При подключении, одновременно с открытием первого расчетного счета в рублях РФ, тарифного плана «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт», «Расчетно-кассовый оптима» и оплате стоимости тарифного плана авансом за расчетный период 3,6,9,12 месяцев, клиенту предоставляется скидка от 10 до 30% в зависимости от выбранного периода обслуживания. Скидка предоставляется только при первичном подключении в рамках акции «Разумный выбор», выбранного тарифного плана и с первого расчетного периода. Обслуживание участников акции в рамках выбранного тарифного плана с первого рабочего дня второго расчетного периода осуществляется на стандартных условиях и при условии оплаты клиентом соответствующего комиссионного вознаграждения. Для открывших расчетный счет в Россельхозбанке по акции «Разумный выбор», выпуск и обслуживание бизнес-карты в рамках тарифного плана — 0 рублей за первый год обслуживания. Обслуживание систем дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Клиент» и «Мобильный банк» тоже 0 рублей.