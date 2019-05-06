Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 мая 18°C
9

Россельхозбанк предлагает жителям Алтая монеты ко Дню Победы

Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» предлагает жителям приобрести ко Дню Великой Победы памятные подарки — серебряные монеты для защитников нашей Родины,.

Монеты ко Дню Победы.
Монеты ко Дню Победы.
Источник: Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк».

В коллекции Россельхозбанка на Алтае представлены несколько видов монет к самому важному празднику: монеты из серии «Бессмертный подвиг», монета День Великой Победы, Неудержимая Тройка, Защитники Отечества-19 (Пограничник). Все монеты выполнены из серебра, высокого качества чеканки.

Монета из серии «Бессмертный подвиг» (журавли) символизирует преемственность поколений, чувства благодарности и гордости. На зеркальном поле изображен мальчик в военной форме с поднятой правой рукой как при воинском приветствии на фоне Красной площади. Выше изображены летящие журавли, как символ памяти о погибших в Великой Отечественной войне.

Монеты ко Дню Победы.
Монеты ко Дню Победы.
Источник: Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк».

На другой стороне монеты изображен солдат с оружием в руках на фоне фотографий военных лет — бойцов фронта, тружеников тыла, партизан, всех тех, кто принимал непосредственное участие в приближении Великой Победы. Солдат с оружием — воин, защитник, освободитель, символ храбрости и несгибаемой воли к победе. В левой верхней части изображен Орден Отечественной войны и Георгиевской ленты.

Николай Бойко,
заместитель директора Алтайского филиала:

Серебряные памятные монеты к празднику Великой победы станут прекрасным памятным подарком для тех, кто защищал нашу Родину. Такой подарок никогда не теряет актуальности и всегда будет памятью о подвигах русского народа.

Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (3852) 53-89-72.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость