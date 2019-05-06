Россельхозбанк предлагает жителям Алтая монеты ко Дню Победы

В коллекции Россельхозбанка на Алтае представлены несколько видов монет к самому важному празднику: монеты из серии «Бессмертный подвиг», монета День Великой Победы, Неудержимая Тройка, Защитники Отечества-19 (Пограничник). Все монеты выполнены из серебра, высокого качества чеканки.

Монета из серии «Бессмертный подвиг» (журавли) символизирует преемственность поколений, чувства благодарности и гордости. На зеркальном поле изображен мальчик в военной форме с поднятой правой рукой как при воинском приветствии на фоне Красной площади. Выше изображены летящие журавли, как символ памяти о погибших в Великой Отечественной войне.

Монеты ко Дню Победы. Источник: Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк».

На другой стороне монеты изображен солдат с оружием в руках на фоне фотографий военных лет — бойцов фронта, тружеников тыла, партизан, всех тех, кто принимал непосредственное участие в приближении Великой Победы. Солдат с оружием — воин, защитник, освободитель, символ храбрости и несгибаемой воли к победе. В левой верхней части изображен Орден Отечественной войны и Георгиевской ленты.

Николай Бойко,

заместитель директора Алтайского филиала:

Серебряные памятные монеты к празднику Великой победы станут прекрасным памятным подарком для тех, кто защищал нашу Родину. Такой подарок никогда не теряет актуальности и всегда будет памятью о подвигах русского народа.