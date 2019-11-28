Приуроченная к 2020 году коллекция монет от АО «Россельхозбанк» порадует искушённого нумизмата и послужит ценным и незабываемым подарком.

Считается, что Белая Металлическая Крыса — а именно под ее покровительством пройдёт 2020 год — благоприятствует упорству и целеустремленности, и сам материал подчёркивает необходимость проявлять твёрдость в начинаниях.

Эти качества нашли отражение в памятных серебряных монетах, изготовленных известнейшими монетными дворами мира. Теперь они ждут своего покупателя в офисах широкой всероссийской филиальной сети Банка.

Так, за 5 900 рублей — это самая высокая цена — продаётся отчеканенная в Австралии монета, на зеркальном поле реверса которой два очаровательных мышонка лакомятся зёрнами спелой кукурузы. А на другой монете игривая мышь лапкой тянется к сосне, символизирующей силу и долговечность. Монета отчеканена на Королевском канадском монетном дворе.

Россельхозбанк представил коллекцию новогодних монет Фото: АО «Россельхозбанк»

Самый модный символ года — грызун-монарх в позолоченном плаще и с булавой со вставкой из красного кристалла Swarowski. Монета изготовлена на Польском монетном дворе.

Продолжает коллекцию монета с симметричным изображением двух мышей, которые словно являются отражениями друг друга. Производитель — монетный двор Майерс (Германия).

Помимо монет с символом года Россельхозбанк предлагает монеты, на которых изображены знакомые сюжеты русских новогодних сказок. На одной Дед Мороз и Снегурочка спешат с поздравлениями, так как стрелки часов отсчитывают последние минуты уходящего года, а на другой к ним присоединились лесные звери, которые водят хоровод вокруг нарядной ёлки.

Сергей Фетисов,

директор департамента операций на финансовых рынках:

Монеты — отличный подарок и в то же время средство для инвестиций. Особенной популярностью пользуются монеты с изображениями символов года, знаков зодиака, талисманов удачи, а также православных святых. Стоит отметить, что в этом году Россельхозбанк значительно расширил ассортимент памятных монет, благодаря чему у клиентов Банка появилась возможность выбрать монету к любому празднику.

Справка:

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.