Россельхозбанк снизил ставку по сельской ипотеке для всех зарплатных клиентов до 1,9%

Россельхозбанк в рамках улучшения продуктов и сервисов для зарплатных клиентов объявил о специальных ставках по программе «Ипотечный кредит на строительство и покупку жилья на селе». Теперь жители Алтайского края и Республики Алтай с действующим зарплатным счетом в банке могут оформить сельскую ипотеку на покупку готового жилья (квартиры или дома с земельным участком) при условии личного страхования по ставке 1,9% годовых, при отсутствии личного страхования — 2,2%*.

Оформить кредит на строительство жилого дома на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика, или приобрести земельный участок для строительства на нем жилого дома по договору подряда клиенты-«зарплатники» могут по ставке 2,5% при условии личного страхования или по ставке 2,7% при его отсутствии.

Николай Бойко,

директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк»:

— Как основной оператор госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» Россельхозбанк постоянно повышает доступность жилищных кредитов. Заработала экосистема «Свое. Жилье» от Россельхозбанка, стартовала программа рефинансирования сельской ипотеки, следующий этап — снижение ставок для зарплатных клиентов. На сегодня Алтайский филиал выдал более 1 млрд рублей по сельской ипотеке и более 2 млрд по всем ипотечным программам банка. Почти 1300 клиентов смогли улучшить свои жилищные условия в этом году, и большая часть из них в сельской местности.

Получить подробную информацию об условиях сельской ипотеки можно на сайте Россельхозбанка www.rshb.ru. Кроме того, подобрать интересный вариант в новостройке или на вторичном рынке жилья можно через специальный сервис Россельхозбанка «Свое Жилье» www.svoedom.ru/. На этом же портале можно рассчитать стоимость кредита, подать заявку и получить ответ в режиме онлайн.

* Ставки действительны только для клиентов-участников зарплатного проекта Банка. Процентная ставка для клиентов, не являющихся зарплатными клиентами Банка ставка начинается от 2,7%. Процентная ставка по сельской ипотеке составляет 2,7% годовых (при отсутствии личного страхования — 3%). Подать заявку на оформление сельской ипотеки, которая выдается в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», может любой гражданин России в возрасте от 21 до 75 лет. Ипотечный кредит в рамках настоящей программы может быть предоставлен Заемщику только один раз. Сумма кредита — от 100 тыс. рублей-до 3 млн рублей (в Ленинградской области и на Дальнем Востоке — до 5 млн рублей). Срок действия решения АО «Россельхозбанк» — 60 календарных дней. Срок кредита — до 25 лет включительно. Размер начального взноса — от 10% стоимости приобретаемого объекта. Кредиты предоставляются на объекты недвижимости, расположенные на сельских территориях (сельских агломерациях) в том числе: на приобретение жилого помещения или жилого дома с земельным участком по договору купли-продажи/ договору участия в долевом строительстве /договору уступки прав требования по указанному договору; на строительство жилого дома на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома по договору подряда с подрядной организацией; на приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда с подрядной организацией. АО «Россельхозбанк».