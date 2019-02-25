Россельхозбанк стал победителем финансовой премии Банки.ру в номинации «Вклад года»

Россельхозбанк стал победителем финансовой премии «Банк года», учрежденной порталом «Банки.ру», в номинации «Вклад года». Самым выгодным предложением на российском банковском рынке в 2018 году был признан вклад для физических лиц «Доходный».

Вклад «Доходный» был запущен в июле 2017 года. Максимальная процентная ставка составляет 8% годовых в рублях РФ, 4% годовых — в долларах США и 1,1% годовых — в евро. Минимальный размер первоначального взноса составляет 3000 рублей РФ/ 50 долларов США/ 50 евро. Проценты выплачиваются по выбору клиента: в конце срока или ежемесячно, на счет вкладчика или капитализируются. Открыть вклад можно как в отделении Банка, так и дистанционно.

Располагая широкой филиальной сетью не только в крупных, но и малых городах, а также на сельских территориях, АО «Россельхозбанк» постоянно совершенствует линейку продуктов и услуг с учетом запросов всех слоев населения.

Ирина Жачкина,

первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк»:

Для Россельхозбанка 2018 год стал особенным — портфель средств физических лиц с начала года увеличился более чем на 20% (около 180 млрд рублей) и превысил отметку

1 трлн рублей. Вклад «Доходный», действительно, был наиболее востребованным продуктом. Только за 2018 год мы привлекли во вклад порядка 375 млрд рублей. Благодарю Банки.ру за профессиональное признание и оценку деятельности РСХБ, а наших клиентов -за оказанное доверие. Мы продолжим расширять линейку продуктов и услуг Банка, создавая новые продукты, повышая их доступность и качество обслуживания.

Справка

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Полные условия вклада:

Вклад открывается на имя вкладчика , а также в пользу третьего лица.

а также в пользу третьего лица. Сроки вклада — 31 , 91 , 180 , 270 , 395 , 455 , 540 , 730 , 910 , 1095 и 1460 дней

91 180 270 395 455 540 730 910 1095 и 1460 дней Минимальный размер первоначального взноса 3 000 рублей РФ / 50 долларов США / 50 евро.

Выплата процентов производится по вашему выбору:

- в день окончания срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада;

- в день окончания срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика , открытый в Банке;

- ежемесячно в последний рабочий день месяца , а также по окончанию срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада ( капитализация);

- ежемесячно в последний рабочий день месяца , а также по окончанию срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика , открытый в Банке.

- в день окончания срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада; - в день окончания срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика открытый в Банке; - ежемесячно в последний рабочий день месяца а также по окончанию срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада капитализация); - ежемесячно в последний рабочий день месяца а также по окончанию срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика открытый в Банке. Пополнение вклада не предусмотрено.

Максимальная сумма вклада не ограничена.

Расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены.

При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте.

Автоматическая пролонгация вклада ограничена и производится на тот же срок на условиях и под процентную ставку в соответствующей валюте , действующих в Банке на дату пролонгации. По вкладам на срок 31 день количество пролонгаций составляет не более 11 раз , по вкладам на срок 91 день — не более 3 раз , по вкладам на иные сроки , за исключением вкладов на сроки 31 и 91 день — не более 2 раз.

Это предложение действует до объявления Банком решения о прекращении приема денежных средств во вклад данного вида и/или изменении его условий, в том числе размера процентной ставки.