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Россельхозбанк стал победителем финансовой премии Банки.ру в номинации «Вклад года»

Россельхозбанк стал победителем финансовой премии «Банк года», учрежденной порталом «Банки.ру», в номинации «Вклад года». Самым выгодным предложением на российском банковском рынке в 2018 году был признан вклад для физических лиц «Доходный».

Вклад «Доходный» был запущен в июле 2017 года. Максимальная процентная ставка составляет 8% годовых в рублях РФ, 4% годовых — в долларах США и 1,1% годовых — в евро. Минимальный размер первоначального взноса составляет 3000 рублей РФ/ 50 долларов США/ 50 евро. Проценты выплачиваются по выбору клиента: в конце срока или ежемесячно, на счет вкладчика или капитализируются. Открыть вклад можно как в отделении Банка, так и дистанционно.

Располагая широкой филиальной сетью не только в крупных, но и малых городах, а также на сельских территориях, АО «Россельхозбанк» постоянно совершенствует линейку продуктов и услуг с учетом запросов всех слоев населения.

Ирина Жачкина,
первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк»:

Для Россельхозбанка 2018 год стал особенным — портфель средств физических лиц с начала года увеличился более чем на 20% (около 180 млрд рублей) и превысил отметку
1 трлн рублей. Вклад «Доходный», действительно, был наиболее востребованным продуктом. Только за 2018 год мы привлекли во вклад порядка 375 млрд рублей. Благодарю Банки.ру за профессиональное признание и оценку деятельности РСХБ, а наших клиентов -за оказанное доверие. Мы продолжим расширять линейку продуктов и услуг Банка, создавая новые продукты, повышая их доступность и качество обслуживания.

Справка

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Полные условия вклада:

  • Вклад открывается на имя вкладчика, а также в пользу третьего лица.
  • Сроки вклада — 31, 91, 180, 270, 395, 455, 540, 730, 910, 1095 и 1460 дней
  • Минимальный размер первоначального взноса 3 000 рублей РФ / 50 долларов США / 50 евро.
  • Выплата процентов производится по вашему выбору:
    - в день окончания срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада;
    - в день окончания срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика, открытый в Банке;
    - ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также по окончанию срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада (капитализация);
    - ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также по окончанию срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика, открытый в Банке.
  • Пополнение вклада не предусмотрено.
  • Максимальная сумма вклада не ограничена.
  • Расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены.
  • При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте.
  • Автоматическая пролонгация вклада ограничена и производится на тот же срок на условиях и под процентную ставку в соответствующей валюте, действующих в Банке на дату пролонгации. По вкладам на срок 31 день количество пролонгаций составляет не более 11 раз, по вкладам на срок 91 день — не более 3 раз, по вкладам на иные сроки, за исключением вкладов на сроки 31 и 91 день — не более 2 раз.

Это предложение действует до объявления Банком решения о прекращении приема денежных средств во вклад данного вида и/или изменении его условий, в том числе размера процентной ставки.

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