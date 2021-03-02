Россельхозбанк увеличивает процентную ставку по вкладу «Растущий доход»

Акция продлится до 30 апреля 2021 года включительно. В период действия специального предложения можно открыть вклад на срок полтора года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Ставка по вкладу — до 6,5% годовых в зависимости от периода нахождения средств во вкладе. Минимальная сумма вложений — 10 тыс. рублей. Оформить вклад можно как в офисе Россельхозбанка, так и с использованием системы «Интернет-банк» и «Мобильный банк».

«На конец февраля более 18,5 млрд рублей доверили жители Алтайского края и Республики Алтай Россельхозбанку. Порядка 16 млрд из них приходится на вклады, остальные на текущие счета. Россельхозбанк традиционно радует своих клиентов праздничными предложениями, предлагая своим клиентам одни из лучших финансовых решений по рынку сберегательных инструментов. В первые дни весны нашим клиентам представится отличная возможность открыть вклад „Растущий доход“ с максимальной ставкой до 6,5% годовых», — сообщает заместитель директора Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Татьяна Руденко.

Подробную информацию об условиях проведения акции можно получить в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8−800−100−0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru

* Вклад «Растущий доход» с растущей процентной ставкой и льготным досрочным расторжением. Максимальная ставка до 6.5% годовых. Срок размещения — 540 дней. Условия вклада: вклад может быть открыт только на имя вкладчика; процентная ставка применяется в размере, действующем на момент заключения договора и устанавливается для каждого периода нахождения денежных средств во вкладе; минимальный размер первоначального взноса 10 000 рублей РФ, максимальная сумма вклада не ограничена; выплата процентов производится в конце срока вклада или в день досрочного востребования путем перечисления на счет вкладчика, открытый в Банке; полнение вклада не предусмотрено; расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены; при досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются за фактическое время нахождения денежных средств во вкладе по процентной ставке, установленной для досрочного востребования вклада; автоматическая пролонгация вклада не предусмотрена; эффективная процентная ставка по вкладу составляет 4,33% годовых.

Это предложение действует до объявления АО «Россельхозбанк» (Генеральная лицензия Банка России № 3349) решения о прекращении приема денежных средств во вклад данного вида и/или изменении его условий, в том числе размера процентной ставки.