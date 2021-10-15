Россельхозбанк выдал 92% средств на сезонные работы аграриев Алтая на льготных условиях

С января текущего года Россельхозбанк профинансировал реальный сектор экономики Алтая на общую сумму более 8,8 млрд рублей, из них в АПК направлено 7,8 млрд рублей.

Приоритетом остается кредитование сезонных работ. За 9 месяцев на эти цели банк направил более 3,9 млрд рублей, причем 92% из них по льготной ставке. Представители крупного агробизнеса в Алтайском крае и Республике Алтай получили от РСХБ на сезонные работы 1,4 млрд, а среднего, малого и микробизнеса — более 2,5 млрд рублей. За это время между Алтайским филиалом Россельхозбанка и сельхозпредприятиями заключено более 270 кредитных договоров.

Филиал РСХБ продолжает активно кредитовать население двух Алтаев. Объем кредитного портфеля с начала года превысил 14,7 млрд рублей. Наиболее востребованными банковскими продуктами у населения регионов остаются потребительские и ипотечные кредиты. Объем ипотечного кредитного портфеля физических лиц Алтайского филиала РСХБ составил 6 млрд рублей. Займы на жилье в 2021 году уже оформили 880 человек.

В 2021 году отмечается рост привлеченных средств клиентов как юридических, так и физических лиц. Совокупный портфель привлеченных средств клиентов филиала за три квартала текущего года составил 42 млрд рублей, прирост с начала года — 14%. При этом объём средств юридических лиц, размещенных в филиале превысил 22,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 29%. Объем привлеченных средств частных клиентов — 19,2 млрд рублей, увеличение с начала года составило более 0,4 млн рублей.

«По итогам 9 месяцев 2021 года Алтайский филиал РСХБ показал положительную динамику по основным показателям деятельности. Россельхозбанк активно развивает цифровые сервисы в аграрной отрасли, облегчающие ведение бизнеса и сбыт готовой продукции. Кроме этого, планомерно поддерживаем подготовку молодых специалистов именными стипендиями Россельхозбанка. А в конце октября, совместно с минсельхозом края и АГАУ, открываем „Школу фермера“, первый набор в которую завершен», — подчеркнул директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Источник: АО «Россельхозбанк»