Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 октября 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
56

Россельхозбанк запускает акцию по картам «Мир»

Россельхозбанк совместно с платежной системой «Мир» запустил акцию «Распоряжайтесь деньгами с умом». В рамках акции держатели карты «Мир» Россельхозбанка имеют возможность выиграть денежные призы, совершая ежедневные покупки.

Для участия в акции клиентам Россельхозбанка нужно совершить покупку на любую сумму по карте «Мир» до 30 ноября 2019 года включительно и зарегистрировать чек на сайте super.mironline.ru. Чем больше покупок — тем больше шансов выиграть призы.

В рамках акции предусмотрены четыре вида денежных призов. За весь период акции более 600 участников смогут получить 1000 рублей на счет мобильного телефона, более 100 участников — 5000 рублей на карту, остальные участники смогут выиграть денежные призы в размере 25 000 и 50 000 рублей.

Победители будут определяться по специальной формуле, прописанной в правилах акции, в период с 23 сентября по 9 декабря 2019 года. Список победителей будет обновляться на сайте каждую неделю.

Организатор акции: АО «Россельхозбанк». Полный срок действия акции: со 2 сентября по 31 декабря 2019 года включительно. В акции участвуют все виды банковских карт платежной системы «Мир» Россельхозбанка. Подробную информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь — super.mironline.ru

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость