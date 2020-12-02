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Россельхозбанк запускает акцию «Счёт в Вашу пользу» с кэшбэком 20% для юридических лиц и предпринимателей

С 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года в Россельхозбанке действует новогодняя акция «Счёт в Вашу пользу» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предложение позволяет новым корпоративным клиентам воспользоваться бесплатным расчетно-кассовым обслуживанием и получить кэшбэк в размере 20%.

В рамках акции новый клиент Россельхозбанка открывает расчетный счет в рублях и выбирает один из четырех тарифных планов обслуживания:

  • «Базовый комфорт»,
  • «Расчетный эконом»,
  • «Расчетный стандарт»,
  • «Расчетно-кассовый оптима».

На протяжении 2 месяцев с момента подключения тарифного плана банк не взимает оплату за его использование.

При выборе тарифного плана клиент может оформить бизнес-карту, что позволяет получить кэшбэк за операции по оплате товаров и услуг, совершенных с помощью самой карты или ее реквизитов. При этом кэшбэк начисляется только за те транзакции, которые были совершены в первые 30 дней с момента активации карты. Максимальная сумма кэшбэка зависит от выбранного тарифного плана.

Екатерина Орлова,
заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк»:

— В преддверии Нового года банки традиционно предлагают клиентам специальные условия обслуживания и различные бонусы. Мы рады в юбилейный для нашего банка год предложить потенциальным клиентам решение, которое даст возможность не только сэкономить, но и заработать, что особенно важно накануне новогодних праздников.

АО «Россельхозбанк»

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