Россельхознадзор назвал возможные причины массовой гибели пчел

Главным фактором, повлиявшим на катастрофическую гибель пчел в ряде регионов России, в том числе в Алтайском крае, является бесконтрольное использование пестицидов. Об этом заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано

По данным Россельхознадзора, сегодня в стране разрешено использовать более 900 наименований средств защиты растений. Однако полного и системного контроля за хранением и применением агрохимикатов нет.

Особую опасность представляют химические вещества, которые распыляются над полями с воздуха. Эти операции проводятся бесконтрольно, и в результате отравляющие вещества распространяются далеко за пределы отведенных под посевы земельных участков.

Россельхознадзор указывает также на то, что в 2011 году у ведомства изъяли, но никому так и не передали полномочия по надзору в этой области. Инициатива перераспределения полномочий принадлежала Минэкономразвития РФ.

Поэтому пресс-секретарь ведомства уверена в том, что «министерство и должно взять на себя ответственность за массовую гибель пчел и употребление россиянами овощей и фруктов с превышенным остаточным количеством пестицидов, нитратов и нитритов».

Фактически сегодня увидеть содержание химвеществ в продуктах можно только при покупке или изъятии фруктов и овощей с прилавков магазинов. Ранее подразделения Россельхознадзора контролировали содержание пестицидов, нитратов и нитритов в импортной и отечественной растительной продукции. Небезопасные овощи и фрукты не успевали дойти до потребителя.

Что случилось с пчелами?

Напомним: массовая гибель пчел наблюдается в нескольких регионах России, среди которых и Алтайский край. В региональном минсельхозе сообщили, что речь идет о нескольких сотнях пчелосемей и 81 пасеке в семи районах. Сами пчеловоды назвали эту ситуацию «экотерроризмом». Ситуацию взял на контроль губернатор края Виктор Томенко.