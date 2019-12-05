«Россети» предложили независимым владельцам зарядных станций присоединиться к цифровой экосистеме

Константин Михайлик, заместитель генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети», выступая на стратегической сессии «Новый уровень развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры» в рамках Международного форума «Электрические сети», предложил независимым владельцам зарядных станций присоединиться к цифровой экосистеме компании «Россети» в области электротранспорта.

Константин Михайлик,

заместитель генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»:

Нами будет предложен для всех потребителей программный продукт, который позволит собственнику зарядных станций монетизировать услуги по зарядке, получать полную информацию о состоянии станции, контролировать кто на ней заряжается, резервировать ее для владельца электромобиля. Мы также готовы предложить услуги «под ключ» по установке, подключению, обслуживанию, ремонтам зарядных станций и всего остального, что необходимо для успешной эксплуатации зарядных станций. Накопленный опыт позволяет нам обеспечить потенциальным собственникам зарядных станций как проектирование так и проведение строительно-монтажных работ на самом высоком уровне. Все это позволит нам создать полноценную экосистему зарядной инфраструктуры в городе, за городом и на воде, создавая полный набор продуктов, охватывающий весь рынок. Это одна из мер «дорожной карты», которую подготовила компания «Россети».

Компания планирует до 2024 года реализовать «Программу 30/30», которая подразумевает создание сети из более 770 электрозарядных станций в 30-ти крупных городах и на 30-ти магистралях. Реализовывать планы компания будет в рамках проектов «Энергия города», «Энергия дорог», «Энергия городского транспорта», «Энергия воды».

Константин Михайлик обозначил целевой показатель программы по городам от 10 и более зарядных станций в каждом из городов, в зависимости от численности жителей. Отдельное внимание он уделил зарядной инфраструктуре для городского общественного транспорта — электробусов.

Константин Михайлик,

заместитель генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»:

Мы реализуем масштабный проект в Москве и теперь будем тиражировать опыт контрактов жизненного цикла на другие регионы. Сейчас мы прорабатываем проект зарядной инфраструктуры для городского электротранспорта в Кемеровской области, запускаем работу по регионам ЦФО.

Новое направление — это развитие зарядной инфраструктуры для речного транспорта. Пилотный проект сейчас реализуется в Санкт-Петербурге и предназначен в первую очередь для речных такси, которые смогут заряжаться на причалах во время посадки/высадки пассажиров.

Константин Михайлик,

заместитель генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»:

Через несколько лет у нас появится новый потребитель в лице владельцев электротранспорта с гибким графиком потребления, который захочет стать частью энергосистемы и получить возможность управлять спросом на электроэнергию путем возврата ее в сеть. Мы должны научиться адаптировать новые электромобили к сети и соответственно адаптировать сеть к увеличению потребления, делая ее более гибкой, регулируя нагрузку за счёт анализа данных передвижения и базирования электромобилей. Нам не понадобится строить много новых мощных электростанций, мы будем рассматривать электромобили как передвижные источники электроэнергии.

Справка

Для владельцев электромобилей отменен транспортный налог в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, в Ульяновской области, в Кемеровской области, в Тамбовской области, в Иркутской области. В Москве для электромобилей отменена плата за пользование платной муниципальной парковкой.

Международный форум «Электрические сети» (МФЭС) — масштабное отраслевое событие в электроэнергетике, направленное на обсуждение и решение приоритетных задач цифровой трансформации электросетевого комплекса, организованное компанией «Россети». Предпосылки к проведению форума заложены в Указе Президента Российской Федерации Владимира Путина № 204 от 7 мая 2018 г «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В документе поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономики, включая энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений. Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 14 мая 2019 г., стала логическим развитием Указа и определила стратегические задачи на обеспечение энергетической безопасности государства. В 2018 году деловые мероприятия МФЭС удостоили своим вниманием 330 экспертов отрасли, 15 000 участников, 49 компаний-партнеров и более 130 представителей СМИ. В выставочной части приняли участие 402 экспонента из 27 стран мира — производители высокотехнологичного оборудования, отечественные и иностранные разработчики, инновационные компании и стартапы.