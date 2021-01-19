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«Россети» приглашает энергетиков страны стать лидерами

Компания «Россети» дала старт второму Всероссийскому конкурсу «Лидеры энергетики». К участию в проекте приглашаются специалисты энергокомпаний, чья деятельность соответствует трем трекам, по которым проводится конкурс: реализация услуг и учет электроэнергии, оперативно-технологическое управление, цифровизация. Все желающие могут подать заявку до 31 января.

Компания «Россети»

Основная цель проекта — сформировать кадровый резерв руководителей из числа наиболее профессиональных и мотивированных отраслевых специалистов страны, готовых к выполнению масштабных задач развития электросетевого комплекса страны, включая цифровую трансформацию.

Участники получат уникальную возможность оценить свой потенциал по методикам конкурса «Лидеры России» (флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей»), проверить себя в решении актуальных кейсов по электроэнергетической тематике. Многие мероприятия пройдут онлайн. В этом году расширится число соискателей. На виртуальной площадке смогут встретиться специалисты из разных регионов и компаний.

Конкурс состоит из нескольких этапов: онлайн-тестирование (до 7 марта); оценка по методу «360 градусов» с участием коллег по работе (до 30 апреля); решение профильных кейсов по трекам (до 30 апреля). Сроки могут быть скорректированы с учётом эпидемиологической ситуации.

Финал, где будут определены 100 победителей, пройдет в июне в Ростове-на-Дону. Для сотни лучших специалистов победа станет мощным карьерным лифтом, что подтверждается опытом первого конкурса «Лидеры энергетики». Кроме того, 100 лауреатов получат гранты на обучение и возможность участия в программах наставничества.

Регистрация и правила участия размещены на официальном портале Лидерыэнергетики.рф.

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